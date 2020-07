Francisco Gutiérrez: Y tú ¿fomentas la palanca de la confianza en tu empresa?

Fuente: Cortesía

“Tu cultura organizacional es la que te sostiene en estos momentos de crisis”.

Como alguien escribió hace tiempo: “La cultura se come a la estrategia en el desayuno”, La única ventaja competitiva sostenible duradera, es la que nace de una cultura organizacional donde los asociados tienen una alta confianza entre ellos, centrada en principios y valores, con personas comprometidas y alineadas con una visión común.

Hablando de cultura dicen que es lo que haces cuando nadie te ve, si consideramos que en la industria de manufactura de todos los giros tuvimos que implementar medidas disruptivas para poder operar en la nueva normalidad, así mismo mucho de nuestro personal y algunos de nosotros estamos en modalidad de home office o teletrabajo, en donde las personas nos encontramos físicamente aisladas unas de otras por el distanciamiento social tan requerido para frenar la crisis, estas condiciones hacen que no nos veamos cara a cara y es aquí donde la cultura organizacional es la que hará que se sostenga tu operación o fracase.

Organizaciones de clase mundial, donde tienen equipos de alto desempeño, liderazgos fuertes enfocados a las personas y con procesos robustos son las que a pesar de esta situación están encontrando la manera de operar con la nueva normalidad, lado opuesto de la moneda organizaciones que no se preocuparon por trabajar la cultura y se centraban solamente en el resultado, utilizando a las personas como un elemento más, en estos momentos su nivel de crisis es mayor ya que adaptarse a la nueva normalidad demanda tener asociados alineados a una visión, con valores y comportamientos de excelencia pero eso no se logra si no lo trabajas.

Más que nunca las organizaciones buscan innovar, seguir operando y muchas sobrevivir, en este camino las organizaciones están invirtiendo dinero para sobrellevar la crisis y el mecanismo de compensación es buscar productividades, pero como escribió nuestro amigo Luis Salas fundador de Polymath: “No es la productividad por la productividad es mirar a la persona y atenderla, escucharla, crear un ambiente seguro, que ellos se sientan enganchados, que tengan mecanismos de cambio y luego viene la productividad”.

Dicho en otras palabras, debemos enfocarnos a cuidar a la gente auténticamente en nuestras organizaciones, tenemos que encontrar mecanismos para que todos vivamos los valores de la organización en estos momentos de crisis y que nuestras estrategias estén alineadas, que nos ayude a sobrellevar la crisis, trabajar con una visión post contingencia que mueva a todos y cada uno de los integrantes en la misma dirección a pesar de la crisis. Si las organizaciones logran generar estos elementos estarán trabajando la cultura organizacional que les permitirá tener un futuro rentable.

La crisis va a pasar, pero estoy seguro de que las organizaciones que sobrevivan serán las que tengan una cultura organizacional de excelencia, dentro de ellas necesitamos liderazgos que se enfoquen en la cultura como medio de apoyo e inspiración para dar esperanza en este periodo de mucha ansiedad e incertidumbre.

El autor es Shingo Alumni, Opex Manager de Osram planta Monterrey y colabora en el Comité de Excelencia operacional de Index Nuevo León.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.