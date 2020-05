Francisco Gutiérrez: ¿Y tú como estás viviendo esta crisis?

Fuente: Cortesía

Las crisis son momentos de incertidumbre, de ti depende la actitud que tengas ante ellas, por un lado, pueden generarte mucha inseguridad, miedo y paralizarte o bien las puedes usar para ampliar tus horizontes, retarte y salirte de tu zona de confort. Cualquiera situación que decidas será lo correcto ya que depende de ti, de tus creencias y de las metas de tu vida.

Las creencias están en tu subconsciente guiando tus acciones, estas son muchas veces heredadas por el entorno, pero debo decirte que no están escritas en piedra las puedes cambiar puedes reinventarte, aprender a desaprender y luego volver a aprender.

Te pregunto ¿Cómo estás viviendo esta crisis del Covid-19? ¿Desde qué observador y actitud de vida la estás enfrentado? ¿Qué te dicen tus creencias? La estás viviendo desde el miedo, la ansiedad, la parálisis, la indiferencia o la estas usando para reinventarte, para hacer cosas diferentes, a ser mejor ser humano o para construir un mejor entorno.

Te invito a que mentalmente te hagas estas preguntas y desde la autoconciencia respondas y reflexiones al respecto, te quiero invitar a un ejercicio de imaginación, si tú pudieras observarte como alguien más de tu entorno ¿Cómo te ves?, ¿Cómo vas a verte a ti mismo desde ese observador? ¿Estás con la actitud de queja de creencias negativas que lo limitan o estás en la acción?

Las crisis son el mejor momento de reinventarte, pero requieren que salgas de tu zona de confort y tengas una actitud positiva con creencias que te empoderen y te ayuden a llegar a un propósito mayor el cual sea tu verdadero Norte de vida.

El mundo está frenado, moviéndose a menor velocidad consumiendo lo necesario, esto generó en el entorno un cambio disruptivo jamás visto, obligando a detenerte de un jalón, tenías rutinas, hábitos y planes que de un día para otro cambiaron.

Vuelvo y repito la pregunta: ¿Cómo estas enfrentando esto?

Comportamientos observables de ambos lados de la moneda que me gustaría compartir contigo, pero no limitados a estos solamente serían:

Los sumergidos en la queja, el miedo y la incertidumbre sea cual sea tu giro o profesión, estas personas simplemente están dejando de hacer sus actividades, esperando que alguien les resuelva el problema, no están innovando o cambiando su actuar, si son comerciantes no están vendiendo en línea, si son profesionistas y están en home office no están aprovechando su tiempo extra en auto desarrollarse, se ven como la gente que necesita, con mucho respeto lo comento y estoy expresando opiniones personales desde mí, como un observador.

En el otro lado de la moneda están los que se están reinventando, si son vendedores se están moviendo a lo digital, si son profesionistas y están en home office están aprovechando el tiempo al máximo, dando y recibiendo información en la red, no se ven como los necesitados, al contrario saben que existe la necesidad y están ayudando. Se están reinventando.

Cierro con esta historia que me encanta porque ejemplifica lo que te he comentado en los párrafos anteriores y dice así: Había una vez un par de vendedores de zapatos que mandaron sus productos a una población remota a vender, el primero manda un mensaje desalentado y cargado de frustración decía: “no hay oportunidad de venta, no usan zapatos todos están descalzos”, él desde su observador de la queja no fue capaz de ver las oportunidades, a diferencia del segundo vendedor que mandó el siguiente mensaje: “Grandioso, aún no usan zapatos, hay mucha oportunidad” .

¿Cuál es tu actitud de vida?

El autor es Shingo Alumni, lean Manager de Osram planta Monterrey y colabora en el Comité de Excelencia operacional de Index Nuevo León.

