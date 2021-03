Francisco Gutiérrez: Mejora Continua la clave de la continuidad de las organizaciones

Fuente: Cortesía

En la actualidad con esta crisis que esta en progreso y con mucho impacto económico en las organizaciones por la nueva dinámica del mundo, se ha vuelto más importante generar productividad y reducción de costos en las organizaciones, en todos los giros en general sin excluir a la Industria de la exportación, de aquí la necesidad de implementar o continuar con programas que ayuden a las organizaciones a lograrlo.

Aquellas organizaciones que ya tenían programas establecidos y una madurez cultura hacia la excelencia, la crisis los reto a seguir implementando actividades que lograran la rentabilidad en el negocio con acciones sostenibles y demostrando financieramente los resultados.

Aquellas organizaciones que apenas estaban en la etapa inicial de la jornada de la mejora continua, esta situación llego a estresar la ejecución de iniciativas de mejora, donde ya no es un programa de productividad si no una situación de sobrevivir, es decir ser mejores es Plan A no hay plan B.

La industria automotriz es la que lleva la mano en temas de mejora continua y es ahí donde se han gestado los modelos más renombrados de mejora, los mas conocidos viniendo de Japón, muchas organizaciones han sabido traducir estas herramientas y tropicalizar a nuestra cultura latina pero en especial la cultura de sus organizaciones, dando como resultado mejoras significativas en reducción de costos y aumento de productividad, aún hay muchas organizaciones que quieren implementar tal cual la herramienta proveniente de Japón sin considerar el tema cultural y ahí es donde pierden su eficacia ya que recordemos que nuestros hermanos japones tienen una cultura reconocida mundialmente por el respeto, disciplina y búsqueda del mejoramiento o mejor dicho Kaizen, la oportunidad que tenemos las organizaciones es buscar un balance entre la ejecución de las herramientas y un autoconocimiento de nuestra cultura organizacional, implementando modelos que trabajen activamente las herramientas tal cual fueron conceptualizadas pero con un ingrediente de tropicalización cultural que te permita a la par de la herramientas trabajar los comportamientos basados en Sistemas y principios que hagan la combinación perfecta y logres tener iniciativas de mejora sostenibles que te lleven a la excelencia operativa y a los resultados financieros demostrables.

Solo a través de esta conciencia podremos lograr que el verdadero espíritu de la mejora continua y cambio cultural se logre en nuestras organizaciones, esto es un compromiso que se requiere desde la alta gerencia hasta los niveles de acción en los pisos de producción, donde lideremos con valores que influyan en nuestros comportamientos con procesos robustos de implementación de metodologías de mejora.

En el comité de excelencia Operacional de Index Nuevo león en el mes de marzo llevaremos el foro denominado “Cultura de Excelencia en tiempos de cambio” y con ayuda de muchos expertos de diferentes sistemas de mejora, como El modelos de Shingo, Lean TPS, WCM, SEAM entre otros estaremos compartiendo información de mucho valor para ti que estoy seguro te ayudaran a seleccionar el mejor para tu organización y apoyar en la búsqueda de rentabilidad del Negocio.

El Autor es Shingo Alumni Opex Manager, Ing. Francisco Gutiérrez Director del Comité de Excelencia Operacional de Index Nuevo León.

Opine usted: servicios@indexnuevoleon.org.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.