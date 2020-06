Francisco Gutiérrez: La motivación del personal en tiempos de post contingencia

Fuente: Cortesía

Esta contingencia nos esta llevando a cambiar, ya no podemos ver el futuro como al inicio de año seguramente lo visualizamos, el mundo cambio en semanas y nuestra nueva realidad nos invita como sociedad a replantear la manera en que trabajamos e interactuamos en nuestra vida diaria y organizaciones. Todo replanteamiento nos lleva a la necesidad de reinventarnos desde la cultura en las organizaciones, entendiendo que esta, esta conformada de valores, creencias y comportamientos donde debido a los tiempos actuales y en la post contingencia no pueden ser los mismos que vivíamos día a día.

El nuevo reto para las organizaciones es principalmente mantener las fuentes de trabajo con personal motivado para que juntos nos reinventemos desde el interior. En los tiempos post contingencia la manera en que viviremos, interactuaremos y lo principal, la manera de hacer y ver el futuro cambiará, lo que nos motivaba, inspiraba o nos movía a la acción en nuestros centros de trabajo antes de la crisis, ya cambio, los motivadores aunque siempre serán los mismos la prioridad de ellos se movió con la contingencia, como líderes en las organizaciones será de vital importancia el balance de la motivación desde las necesidades del ser así como de los motivadores externos.

Las organizaciones que entiendan mejor cuales serán las necesidades externas que buscaremos llenar en la post contingencia y trabajen sobre los motivadores intrínsecos de su personal para la nueva realidad, van a ser las que tengan garantizado la fidelidad de ellos y por ende el compromiso para hacer organizaciones fuertes, solidadas para el futuro.

Esta crisis mundial nos llevó a todos como personas y como organizaciones a una redefinición de prioridades ya que lo que parecía importante antes de la crisis ahora y seguramente en el futuro ya no lo es. Los temas que se estaban discutiendo como oportunidades para fidelizar al personal la crisis nos obligo literal a experimentar y aprender sobre la marcha. Antes de la crisis no sabíamos que podíamos adaptarnos a un cambio global tan rápido no había pasado o por lo menos a esta generación no lo había vivido tan abruptamente.

El futuro post contingencia nos muestra un panorama con dos escenarios en uno nos podemos derrotar y sumergir en el miedo de lo que puede pasar donde ya vimos que de un día a otro nuestra realidad puede cambiar radicalmente, las organizaciones con liderazgos limitados o que tengan creencias limitadoras, estoy seguro no podrán sobrevivir en el nuevo futuro y que ahorita en nuestra nueva realidad seguramente ya inicio su colapso. Por otro lado esta el escenario donde los liderazgos positivos saben que las crisis son oportunidades de cambio y mejora, no le temen al nuevo futuro y desde el inicio de la crisis iniciaron su transformación de la mano de sus equipos, en unos meses seguro saldrán a la luz los nuevos nombres que se posicionarán como los líderes de referencia que de la crisis hicieron historia y reinventaron un mejor futuro para su equipo y organización.

Estos tiempos post contingencia demandan liderazgos positivos que sapan, conozcan y motiven a su personal de la manera que su ello quiere ser motivado ahí más que nunca estará el éxito, cada uno de nosotros como personas y profesionistas en esta crisis redefinió el verdadero valor de su existencia, el éxito de las organizaciones es sumarlos a sus visión futura para que con ellos motivados en su nueva realidad hagan de su organización una empresa ganadora lista para el reto post crisis.

El Autor es Shingo Alumni, lean Manager de Osram planta Monterrey y colabora en el Comité de Excelencia operacional de Index Nuevo León.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.