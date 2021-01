Francisco Gutiérrez: Flujo y ritmo, los puntos clave en líneas de producción de clase mundial

Fuente: Cortesía

En mi experiencia como agente de cambio apasionado de la mejora continua y cambio cultural en la manufactura IMMEX, muchas veces he tenido el reto de mejorar productividad y eficiencia en líneas de producción, te platico mi experiencia, empiezo observando por capas, me explico : hay muchos elementos que ver en una línea de producción, si la quieres ver con una sola vista desde un observador fijo va a ser muy difícil que puedas encontrar un hilo o una hebra que te permita jalar y encontrar la oportunidad, la clave está en observar por capas.

La primera capa es respecto al material y como es introducido al proceso productivo, cómo se mueve dentro de la línea o celda según sea tu caso, esto te dará la oportunidad de ver cómo el material fluye y cuál es su flujo, muchas veces en esta capa te das cuenta que la misma línea de producción está diseñada para causar paros no programados, lo que se conoce como + microparos, estos son difíciles de detectar y te pueden estar roban entre uno y cinco por ciento de la eficiencia, si los logras detectar y eliminar estarás contribuyendo a mejorar la salida.

La segunda capa se refiere a como la gente interactúa con este material y como este se integra al flujo, aquí es donde también se marca el ritmo, es decir los segundos por pieza que se requieren para cumplir con la demanda del cliente, y desde la primer posición, muchas veces esta primera posición le asignamos tareas adicionales qué hacen que también tenga micro-paros es decir es la Operadora u Operador, tiene que ir a recoger un material que está fuera de su alcance y este micro paro también provoca pérdida de eficiencia .

La tercer capa se refiere a el comportamiento de la gente, cuál es su trabajo estándar, si tienes las herramientas, si tiene los utensilios, las instrucciones adecuadas para poder desarrollar el trabajo, aquí también te puedes encontrar muchas oportunidades principalmente con la gente que es más nueva, cuando tú la pones a hacer un trabajo en un lugar donde no tienen sus instrucciones no tiene la herramienta y no ha podido mantener el ritmo la gente no genera la memoria muscular para mantener el ritmo y provoca paros, muy importante que tú observes esta condición y la corrijas al igual que las dos anteriores.

Cuando estás observando el ritmo, también puedes ver cómo el movimiento o la cantidad de carga de trabajo que tiene la operadora y puedes darte cuenta de posibles desbalanceo, esto también provoca paros, al observas cómo interactúa la persona con el flujo del material puedes darte cuenta también sí desde el diseño, balanceo o la velocidad de la banda es la velocidad requerida para poder cumplir con la demanda esperada.

Para el ritmo te recomiendo asegurar la primera posición, siempre debe de estar poniendo una pieza de acuerdo con el ritmo planeado es decir de acuerdo al Takt time, eso hará que siempre tengas material en tu línea lo que llamamos material en proceso o WIP. de tal manera que la línea esté llena y todas las operadoras o todas las personas se mantengan ocupadas.

Como agente de cambio tienes que generar la habilidad de observar e interpretar esta información, seguramente te vas a ir dando cuenta de las oportunidades conforme practiques y si involucras siempre al personal que son los expertos te garantizo qué vas a tener líneas que van a llegar a la Excelencia.

El autor es Director del Comité de Excelencia Operacional de Index Nuevo León .

