"Fracking" sigue siendo opción energética

A pesar de tener reservas de gas natural, México sigue incrementando su dependencia de este hidrocarburo de Estados Unidos (EU) poniendo en riesgo su seguridad energética ya que en cualquier momento pueden "cerrarle la llave", advirtió José Rodrigo Giraldo Pastrana.

En una conferencia sobre las ficciones de la técnica de fracturación hidráulica en la explotación de hidrocarburos (fracking, en inglés), organizada en forma virtual por parte del Clúster Energético de Nuevo León (NL), el especialista dijo que México puede aprender de las lecciones y las mejores prácticas que han elevado la productividad de los pozos petroleros con un menor uso de agua.

Refirió que el aumento en el uso de gas natural, gracias a la fracturación hidráulica, ha contribuido en la disminución de la contaminación del aire.

“Numerosos estudios han demostrado que la contaminación se ha desplomado al tiempo que la producción de gas natural y crudo se ha disparado”, señaló.

Entre otras ficciones, indicó que las emisiones de los sitios de los pozos y la infraestructura asociada, están por debajo de los umbrales de lo que las autoridades reguladoras consideran una amenaza para la salud pública.

"Además, no se han confirmado casos de contaminación del agua subterránea debido a la fracturación hidráulica en dos millones de pozos fracturados en los últimos 65 años", subrayó Giraldo Pastrana.

"El agua utilizada para el desarrollo energético de Texas equivale a un poco más del uno por ciento de toda el agua utilizada en el estado, mientras que el agua utilizada para la fracturación hidráulica representa específicamente sólo alrededor del 0.5 por ciento".

Actualmente, el reciclaje de agua ya se está dando en el yacimiento Marcellus, en Estados Unidos, donde se reutiliza el 90 por ciento del vital líquido que se inyecta a los pozos, detalló.

"No hay evidencia creíble de que el fracking cause cáncer, agrave el asma y conduzca a resultados adversos en el nacimiento", apuntó el experto. "El fracking no es una amenaza creíble para las aguas subterráneas. Estudio tras estudio ha demostrado que no existen impactos generalizados y sistémicos en el agua potable por fracturación hidráulica".

De los estados del país que tienen producción de gas natural no asociado, Nuevo León se ubica en el segundo sitio en términos de volumen de extracción de este energético.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, en Nuevo León se producen actualmente 170 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, solo debajo de Tamaulipas, estado que lidera la extracción de gas natural no asociado en todo el territorio nacional, con un volumen de 450 millones de pies cúbicos diarios de dicho combustible.

Luis González Villarreal, Director de Petroland destacó que “el gas natural es la energía del futuro. Es el combustible fósil más limpio y es abundante lo cual genera estabilidad en sus precios. En Qatar, Estados Unidos y en el mundo en general existe una gran apuesta a este recurso.

“Hoy los precios de todos los energéticos han disminuido, llegando al punto que en algunas regiones casi pagan por que te lleves el gas, debido a la baja en la demanda y una sobreoferta generada en gran parte por el Covid-19, pero todo son ciclos, y se espera que paulatinamente la oferta y demanda se ajusten, y así regresen sus precios a una nueva normalidad”.

Agregó que “México cuenta con importantes reservas de gas natural, fracking para consumo nacional o bien para exportación, lo que podría desarrollar económicamente muchas regiones que hoy están en el olvido”.

Aunque oficialmente el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha opuesto a la fracturación hidráulica, algunas asociaciones civiles han asegurado que el gobierno actual ha aprobado al menos siete planes de explotación de hidrocarburos utilizando la técnica del fracturamiento hidráulico, de los cuales cinco fueron otorgados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Secretaría de Economía, por conducto de la Unidad de Apoyo Jurídico, informó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la autorización para la constitución de una Cámara de Industria Específica con circunscripción nacional que represente al sector de la Industria de Hidrocarburos.

Lo anterior con fundamento en los artículos 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, 6 y 12 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; 11, 12, 13, 18 y 19 del Reglamento de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y 14 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

ONEXPO Nacional, A.C., como Grupo Promotor, a través de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), solicitó a la Secretaría de Economía autorización para constituir una cámara de industria específica con circunscripción nacional, respecto al sector de la industria de hidrocarburos. Previos trámites de Ley, la CONCAMIN emitió opinión favorable.