Fracking daría independencia al país

Para no depender de las importaciones de gas natural de Estados Unidos (EU), México debe, entre otras cosas reactivar la explotación en la Cuenca de Burgos, “y entrarle al fracking” y así elevar y producir su propio energético.

“Si volvemos a la Cuenca de Burgos, se reduce el volver a caer en apagones como el que sucedió recientemente, por la falta del insumo con el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera la energía”, consideró César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético.

Agregó que, “la única forma de que no exista esa dependencia es que nosotros pudiéramos aprovechar y lográramos explotar nuestro gas de lutitas, que nada más se puede extraer a base de fracking. Eso sería, que nosotros incrementáramos la producción nacional de gas natural.

“Y aquí, se abre otra vez el compás ¿que lo saque quién, los privados, Pemex y, tiene los recursos para hacerlo? Porque al final nos movemos en el mismo pantano y en el mismo lodo, al final nada más lo puede desarrollar Pemex pero no tiene dinero, prácticamente estamos diciendo que no lo vamos a sacar”.

Cadena Cadena destacó que “la sexta reserva (más grande) del mundo de gas, la tiene México solo que la tiene en fracking”, comentó (…) México importa el 70 por ciento del gas natural de EU y, el 70 por ciento de lo importado se utiliza para generar electricidad”, explicó.

El también empresario del sector energético añadió que “de aquí en adelante se derivará una política o no de promover la producción de gas en México, mientras no tengamos esa política de promoción la dependencia va a seguir aumentando”.

Sobre si se replicará en México el alza en las tarifas eléctricas y de gas a usuarios industriales y residenciales, como está sucediendo en Texas, mencionó que esto dependerá si los proveedores contaban con coberturas o compraron el energético a un sobre precio.

“Lo que se dice de CFE es que no compró coberturas, entonces no quiso comprar el sobre precio, si no quiso comprar el sobre precio no habrá incremento en los precios”.

“Por ejemplo, Naturgy, si ellos tenían coberturas, no se va a reflejar en el precio del consumidor. Pero si compraron a 200 o 400 (dólares por millón de BTU) obviamente eso sí se va a reflejar en el consumidor que es lo que está sucediendo en Estados Unidos”.

El experto también consideró que reactivar la explotación de la Cuenca de Burgos, abonaría a reducir las importaciones del energético que proviene de la Unión Americana.

“En Burgos tenemos dos gases, el seco y el de fracking, en el caso de seco éste depende de Pemex y, definitivamente no han puesto recursos para explotarlo, y en el gas de fracking, realmente no se ha autorizado”.

“Definitivamente, reactivar Burgos es no depender tanto de Estados Unidos y esa riqueza, aprovecharla en México para el Estado, para un privado o para quién tú quieras”, comentó.