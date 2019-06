Foro Mundial de RH: Felicidad y Poder

Fuente: Cortesía

Estimados lectores, tuve la oportunidad de asistir al Foro Mundial de Recursos Humanos organizado por ERIAC Capital Humano, en el que participaron conferencistas de talla internacional como Mo Gawdat, ex directivo de negocios de Google X, así como Jorge Valdano, ex director técnico del equipo de fútbol Real Madrid, entre otras personalidades de empresas como Ternium México, The Home Depot y CNN.

Me gustó escuchar de Mo, autor del libro El Algoritmo de la Felicidad, las 10 reglas de la ausencia de infelicidad en el trabajo, las cuales son:

Sé un líder feliz (atiendete primero, antes de ayudar a otros)

Haz del trabajo algo divertido. (que la felicidad sea nuestra configuración inicial)

Elimina las razones de la infelicidad (la felicidad es la ausencia de infelicidad)

Abraza la transparencia

Clarifica y alinéate (es la manera como pensamos de los eventos, no los eventos mismos lo que nos hace infelices)

Fomenta el pensamiento útil (la infelicidad no es un requisito previo para el éxito)

¡Toma acción! (Para detener el ciclo de sufrimiento)

El equipo posee su propia felicidad (el sufrimiento es una opción)

Evita las fiestas cursis (la felicidad no divertida).

Invierte (perseguir la verdadera felicidad no solo la satisfacción de los empleados en el trabajo).

Me hace sentido que no podemos ayudar a otros a ser felices, si no trabajamos primero en nosotros mismos. No podemos dar aquello que no tenemos; que importante es trabajar diariamente en nuestra propia felicidad.

Sin duda alguna nos conviene hacer de nuestro trabajo algo divertido, no tiene que ser tedioso o aburrido, aun cuando habrá cosas que seguramente tengamos menos ganas de hacer que otras.

T. Harv Eker menciona que donde enfocamos nuestra energía se expande, razón por la cual es relevante incluir más razones que nos hagan felices y no lo contrario.

Considero que las relaciones transparentes y honestas fomentan la integración y cohesión de los equipos.

Por otro lado, Valdano inició su charla con la pregunta: ¿Que hace el fútbol aquí?, ante la posible interrogante de los asistentes de que hacía un personaje del mundo del deporte compartiendo experiencias a los más de 1,300 asistentes del Foro sobre negocios y recursos humanos.

El conferencista señaló “las personas son lo único importante”, “No fue un camino de rosas, pero fue divino” aludiendo a su carrera profesional, recorrió la ponencia con anécdotas de Maradona, Hugo Sánchez y Pep Guardiola.

Valdano, nos compartió los 11 poderes del líder, los cuales son:

-Credibilidad

-Esperanza

-Pasión

-Estilo

-Palabra

-Curiosidad

-Humildad

-Talento

-Vestuario

-Simplicidad

-Éxito

Pueden conocer a mayor detalle de estos poderes en su libro “Los 11 poderes del Líder, El Fútbol como Escuela de Vida”.

A las áreas de Recursos Humanos les esperan grandes retos.

Es indispensable que los integrantes de estas áreas tengan una visión global y estratégica del negocio, estén al tanto de la reforma laboral y se actualicen en normas que afecten su actuar como lo es la NOM 035 relacionada a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

¡Les deseo éxito siempre!

