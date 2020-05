Fiscalistas no son evasores: ICPNL

El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que preside Miguel Ángel Cantú, señaló que los expertos contadores, abogados y afiliados, fomentan el pago de impuestos, no son evasores fiscales como lo mencionó anteriormente el gobierno federal.

El presidente López Obrador, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, expresó que en días pasados uno de estos consorcios que adeudaba entre ocho y 10 mil millones de pesos ofreció que sólo pagaría 500 millones de pesos o procederá un litigio.

Además, el presidente anunció que integró un grupo de abogados fiscalistas bajo su mando personal para dar seguimiento a las empresas evasoras que rechazan liquidar sus adeudos y han amagado con subterfugios para prolongar al máximo el litigio.

Sin embargo, en estos tiempo de emergencia, la institución aclaró que las medidas adoptadas por el gobierno federal son insuficientes para resolver los impactos económicos.

Por una parte, el ICPNL informó que se impidió que los patrones pudiesen pagar, en lugar del sueldo, la indemnización contemplada en la ley laboral; norma específicamente modificada para atender un caso como el actual.

"No se difirió la presentación de la declaración y pago anual del ISR del ejercicio 2019 de las personas morales, afectando el flujo de los contribuyentes que han parado actividades y que aún tienen que cubrir sus gastos fijos como renta, nóminas, etc. La justificación para no diferir consistió en que se trataba de un adeudo de impuestos del año pasado, lo cual no tiene discusión; el problema es la escasez de flujo por la disminución en las ventas, por lo cual era conveniente diferir cuando menos el pago del impuesto para apoyar el flujo de las empresas y pudieran hacer frente al pago de salarios" aclaró el organismo.

"En contraste, la presentación de la declaración de los servidores públicos si fue prorrogada, así como la declaración anual del ISR de personas físicas, misma que usualmente implica devoluciones".

"El Servicio de Administración Tributaria no ha suspendido plazos, ni términos. Por el contrario, ha continuado ejerciendo e incluso incrementado sus facultades de comprobación en revisiones ya iniciadas y está emitiendo cartas invitación a contribuyentes por supuestas diferencias en sus ingresos declarados en pagos provisionales respecto del mismo mes del ejercicio anterior; sin tomar en cuenta que la suspensión de actividades es la causa lógica y próxima para dichas diferencias" declaró.

Por otra parte, el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en consecuencia, han suspendido actividades desde el 18 de marzo hasta el 31 de mayo (por ahora) atendiendo únicamente asuntos donde existe un peligro tal en la demora que haría que el daño sea irreparable; fuera de estos casos, todos los procedimientos que se desahogan ante estos órganos están suspendidos.

"Esta diferencia en las medidas adoptadas, propicia que la Autoridad Fiscal pueda ejercer facultades de comprobación a contribuyentes que hayan suspendido actividad por mandamiento expreso de la autoridad y sufrir consecuencias negativas como la cancelación de sus sellos digitales o que se les tenga como no localizados en el mejor de los casos; o que se les embarguen cuentas bancarias o se les pretenda imputar responsabilidad penal en el peor de los casos; sin que exista un acceso ágil y pronto a los medios de defensa ordinarios que se desahogan ante los tribunales que tienen sus puertas cerradas" informó ICPNL.