Fidencio Pérez: Reciprocidad en la cultura contributiva

El contribuir al gasto público es un tema de interés común y más en el Noreste por lo que aporta al mismo, sin embargo, hay mucho desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre el tema de ser contribuyente, incluso estamos hablando de personas que tienen un grado académico alto, debido a que, en las materias de los diferentes grados académicos, desde primaria a licenciatura, salvo algunas excepciones, no se ve el civismo fiscal o la llamada “Cultura Contributiva”.

La cultura contributiva, no es exclusiva del ciudadano, sino también de nuestras autoridades, últimamente se ha mencionado sobre la efectividad que está teniendo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la hora de recaudar los impuestos; pero, también que la forma de persuadir a los empresarios, es ejerciendo presión con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o con prácticas intimidatorias. En la práctica, se ha visto que la autoridad recaudadora ha mencionado que ahora es más fácil pagar impuestos, sin embargo, vemos que esa facilidad aplica solo para la propia autoridad ya que para las empresas representa una verdadera carga, incluso las ha convertido en pequeñas oficinas vigiladoras, que hacen en parte el trabajo que le corresponde al propio SAT, hoy por hoy, las empresas deben verificar que sus proveedores tengan opinión positiva, que estén localizados, que no aparezcan en las listas negras, que hayan pagado sus impuestos, que cuente con activos, etc.

La cultura contributiva son los valores que se manifiestan en el cumplimiento de los deberes tributarios, de manera permanente, con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes; pero también es, el cumplimiento por parte del Estado que el destino de los recursos vayan encaminados a un crecimiento como país, creando condiciones óptimas y favorables para la inversión, a la seguridad, salud y educación de los gobernados, dejando a un lado practicas intimidatorias, aplicar los mismos valores éticos que los contribuyentes, estableciendo leyes justas basados en la capacidad de contribuir de manera proporcional y equitativa que establezca en las mismas leyes y que estas den seguridad jurídica.

Hace algunos días la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, hizo la siguiente declaración “se ve cómo una práctica normal hacer hasta lo imposible por pagar menos impuestos” y quizás tenga razón, pero en contraparte, varios sectores de la sociedad argumentan “para la autoridad todos somos malos”, “se está centrando en una recaudación a través del miedo”, por lo tanto resulta necesario formar una relación entre el Estado y la sociedad en materia fiscal basada, no sólo en la coacción, sino en la colaboración y en la confianza.

Las estrategias empleadas por la autoridad para combatir la defraudación fiscal, el invitar a que se regularicen y las acciones contra la corrupción, deben ser complementadas desde la educación, incluyendo en los planes de estudio, en todos los niveles escolares y en todas las carreras, materias que vinculen el cumplimiento tributario y en donde se den a conocer sus derechos y obligaciones, además de realizar una vigilancia desde la sociedad civil donde se revise que el destino de los gastos se apega a los valores democráticos, asimismo fortalecer más a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a fin de no dejar indefenso a los contribuyentes ante la autoridad fiscalizadora.

Lo que se debe buscar es que haya una reciprocidad en la cultura contributiva, buscando los mecanismos adecuados tanto para el contribuyente como para la autoridad.

El autor es Miembro de la Comisión de Investigación Fiscal, del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Socio director de Perez Acosta y Asociados, S.C.

Opine usted: fperez@perezacosta.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.