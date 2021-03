Fidencio Pérez Acosta: Declarar, nunca había sido tan… ¡difícil!

Fuente: Cortesía

El pagar impuestos no es algo que a alguien le guste, siempre es complicado y molesto. Lo complejo de las disposiciones, las diferentes interpretaciones, criterios, los requisitos a cumplir, etcétera; para al final tener que hacer un desembolso de nuestro efectivo para la hacienda pública y contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, mediante el pago de contribuciones, que acá entre nos, estoy con la incertidumbre si realmente se van al gasto público o si se administran correctamente, pero bien ese es otro tema, lo que hoy te vengo a platicar estimado lector es, que si bien, el camino de pago de impuestos es tortuoso, el declararlos lo es aún más.

Desde el año pasado se han presentando una serie de complicaciones en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), empezando desde la complejidad para obtener una cita, donde Nuevo León ha sido de los más afectados, por lo que, hoy por hoy, se complican encontrar citas para obtener la firma electrónica y con ella poder realizar trámites como presentar la declaración anual y próximamente las declaraciones mensuales de impuestos, se imagina el estrés de querer declarar en tiempo para evitar pagar multas, actualizaciones y recargos y no poder hacerlo, además, sin esta firma se detienen o complican muchos otros trámites. Le menciono otro caso, no hay citas para inscripciones en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con lo que se retrasan el inicio de la actividad económica de varios negocios lo que conlleva un sufrimiento de estar teniendo gastos sin poder generar ingresos porque el SAT nos dice que no tiene la suficiente capacidad para darnos una cita, por otro lado, si usted quiere liquidar una empresa que ya no opera o incluso mercantilmente ya fue liquidada, pues resulta que esa empresa se convierte en “una empresa zombi” porque para el SAT aun esta viva y vigente y desde luego debe seguir declarando porque mientras no se presente el aviso para ellos la empresa aun sigue existiendo y volvemos a lo mismo, no hay citas para poder presentar el aviso de liquidación.

Si lo mencionado anteriormente fuera poco, ahora resulta que los aplicativos que libera la autoridad tienen errores y, lo que debería estar en función de manera correcta desde el primer día del año, resulta que no funciona bien y para que funcione debes presentar una declaración complementaria del año anterior, porque el sistema tenía un error, ¿y nuestros derechos qué?, resulta que con esto, amplió las facultades de comprobación de la autoridad y reduce mis derecho al número de veces que puedo presentar una declaración complementaria. En estos días, el aplicativo de declaraciones mensuales y declaración anual han presentado fallas y cuando se busca al SAT para ver cuando quedaría resuelto simplemente menciona “…por favor intenta presentar tu declaración con posterioridad, realizando previamente la acción de eliminación de archivos de navegación…”. Una más, al presentar la Declaración mensual del mes de febrero 2021 en el acuse de recibo de la misma no se refleja el saldo a favor de IVA correspondiente, se señala erróneamente 'cero'.

Declarar nunca había sido tan… ¡difícil! y el SAT no nos la pone fácil, porque, a pesar que para ellos debe representar información valiosa, sus aplicativos nos dan poca certeza, ya que constantemente presentan errores y fallas.

