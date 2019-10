Fidencio P. Acosta: “Compliance” como área de apoyo en la empresa

Fuente: Cortesía

Recientemente han surgido diversas regulaciones legales o normas tributarias no solo a nivel nacional sino internacional; de manera local tenemos, entre otros, las fiscales: como los esquemas reportables, recaracterización de actos jurídicos, de extinción de domino, antilavado, ley fiscal-penal; las de tipo laboral: como la recién entrada en vigor de la NOM-035-STPS-2018; las de comercio exterior: el cumplimento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Esto hace que las empresas se vayan orientando (o deban mostrar interés) a la implementación del “Compliance” como medida de apoyo para el cumplimento de dichas regulaciones o normas.

El compliance es un término extranjero, del inglés, que no tiene una traducción literal al español y que se puede entender como el cumplimiento normativo por cultura, el cumplimiento es la regla general, no existe el apetito de riesgo, en donde una incidencia es un acontecimiento accidental. La ética es un factor muy importante para que se dé el compliance y debe ir encaminado a una cultura contributiva.

Lo que debemos tener en cuenta para la implementación de un sistema que permita tener certeza de cumplimiento, son las siguientes acciones:

- Realizar un examen de nuestra organización, conocer a fondo la operación de la empresa y conocer el marco jurídico que le es aplicable, esto nos llevará a;

- Formular un grado de riesgo (fiscales, aduanales, logísticos, seguridad, laboral, etc.) para posteriormente, con ello;

- Hacer un plan de acción, con apego al marco jurídico, y realizar la eliminación temprana del mismo riesgo (el descubrimiento de los incumplimientos se produce internamente, por la propia empresa y no la autoridad);

- Tener evaluación internas y preventivas (donde resulta necesaria la figura del oficial de cumplimiento que debe ser una persona a buen nivel en la organización y de alta autoridad);

- El asesoramiento a los directivos, y la capacitación y entrenamiento debe ser constante al resto de empleados y trabajadores.

Es indispensable el establecer políticas escritas, definición de puestos, documentar procesos, elaborar manuales y procedimientos de tal forma que la rotación de puestos no afecte a la organización, gobierno corporativo. Igualmente debe haber coordinación y apoyo entre las diferentes áreas de empresa, ya que se debe comprender que se trabaja para un mismo fin.

Lo mencionado no solo generará un cumplimiento del marco legal, sino que además traerá otros beneficios, como mayor efectividad en los procesos internos; crecimiento ordenado y estructurado; correcta comunicación interna, identificando niveles de autoridad y responsabilidad; prestigio de la empresa; más clientes y con ello mayores ingresos.

El Noreste del país, siempre ha sido punta de lanza, por lo que, el actuar del profesional de la contaduría pública, al estar familiarizado con el estudios de una amplia variedad de legislaciones tributarias, civiles y mercantiles, normas de información financiera, código de ética y desarrollo profesional continuo, debe permitirle conocer y guiar a las empresas (de manera conjunta con el profesionalismo del abogado en derecho), no solo cumplir sino cumplir adecuadamente; además, es muy importante de que dueños y altos directivos se involucren, es verdad que como empresarios no deben andar leyendo leyes o sus reformas, su fin es hacer negocios, pero se debe buscar que no haya ninguna conducta que permita al resto del personal interpretar que vale la pena asumir el riesgo del incumplimiento a cambio de beneficio económico.

