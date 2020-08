Félix Cárdenas: Inversión en bienes raíces, PropTech 2.0

Fuente: Cortesía

Los bienes raíces forman parte de portafolios de inversión debido a su baja correlación con los mercados bursátiles. Esto es especialmente importante en períodos de alta inflación cuando los inmuebles pueden generar mayores rendimientos que las inversiones en acciones o bonos. Para darnos una idea de la escala que representan los bienes raíces, estos son la clase de activos más grandes del mundo. Su valor es superior que todas las acciones y bonos combinados. En EEUU esta industria aporta US$ 3.5 billones (trillones americanos) al PIB. Sin embargo, los bienes raíces son un sector muy rezagado en la adopción tecnológica.

PropTech (Property Technology) se refiere a las innovaciones y la aplicación de nuevas tecnologías para el sector de bienes raíces. Las empresas utilizan tecnologías disruptivas para cambiar la forma cómo los diferentes actores del mercado (i.e. compradores, vendedores, inversionistas, inmobiliarias, constructores, propietarios inmobiliarios) hacen negocios, cambiando la forma de construir, diseñar propiedades, vender, rentar y administrar inmuebles. El PropTech 1.0 surge en línea (2001-2007), tras el desarrollo de las punto com. El internet marcó el comienzo del consumidor abierto a realizar las transacciones en línea. Aunque al comienzo era difícil encontrar información de bienes raíces, así como comprar o rentar un departamento en línea. Con el tiempo, aparecieron grandes agregadores en redes sociales y el comercio electrónico facilitó a los consumidores el realizar transacciones en línea. Portales como Zillow y Trulia se establecieron como proveedores de soluciones de bienes raíces residenciales escalando a través de grandes bases de datos de usuarios, para convertirse en plataformas dominantes de la industria inmobiliaria.

PropTech 2.0: A partir del 2008, motivados por avances en procesamiento y almacenamiento de datos, las empresas PropTech marcaron la preferencia de los consumidores por el acceso a soluciones por empresas como WeWork y Airbnb. Éstas aprovecharon modelos de negocio de plataformas de economía compartida para hacer que los espacios físicos fueran más versátiles incluyendo casas, oficinas, espacios comerciales y bodegas. El propósito del modelo de negocio de plataforma es conectar a usuarios con proveedores y facilitar el intercambio de bienes o servicios generando así valor para todos los participantes. Las plataformas capturan gran parte del valor de las comunidades a las que sirven. Bajo el modelo de plataforma tecnológica, además de Airbnb para estancias de corto plazo, también hay otros sectores que han despertado interés por parte de consumidores e inversionistas como lo es la vivienda compartida o “coliving”.

El coliving es la convivencia de personas en un inmueble donde cada usuario tiene su habitación privada, pero comparten servicios y áreas comunes como cocina y salas de estar. Los operadores de coliving por lo general firman contratos con propietarios o desarrolladores para transformar los inmuebles a un formato de coliving. El operador gestiona el ciclo de vida completo incluida la comercialización, identificación de inquilinos, cobro de rentas, mantenimiento, administración de la propiedad, organización de eventos comunitarios, y resolución de cualquier queja.

En el mundo, China es el líder con más de 2.8 millones de inquilinos en coliving, seguido por India. El capital emprendedor de ángeles inversionistas y fondos de capital persigue startups de coliving. Durante el 2019 se invirtieron US$ 3.75 mil millones. China, lidera con startups como Ziroom, Danke, y Harbour levantando más US$ 2.0 mil millones, seguidos por startups de la India como Nestway, Zolo, y Hamstede. En EEUU startups como Bungalow y Common han captado más de US$ 158 millones para su crecimiento y expansión internacional. En México startups Proptech como Homie están teniendo gran respuesta por consumidores e inversionistas, y con enfoque en coliving Soyrumi crece en México para continuar expansión a Sudamérica en 2021.

Vale la pena seguir el desarrollo de las PropTech de plataforma, que están reconfigurando a los bienes raíces al facilitar nuevas formas de establecer interacciones y comportamientos de los consumidores al habilitar nuevos formatos de consumo y garantizar el intercambio de bienes y servicios.

El autor es Director del Centro de Innovación y Emprendimiento Corporativo de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con Mauricio Pérez Chapa (mauricio.perez@luminixmedia.com) emprendedor PropTech afiliado al Centro de Innovación y Emprendimiento Corporativo de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

