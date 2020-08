Felipe Moreno: “A 19 años del Diferimiento del Impuesto General de Importación por las Empresas IMMEX”

Fuente: Cortesía

El Programa IMMEX ha evolucionado a lo largo de los años, justo el 31/12/2000, se adicionó el articulo 63-A a la Ley Aduanera (LA), creando, con otras reformas, nuevas dinámicas en la tributación del Impuesto General de Importación (IGI), cuyos escenarios propiciaron una serie de especulaciones sobre la permanencia del programa de fomento.

El artículo 108 de la LA regula, entre otros, el derecho y tiempo de estancia en el país de las mercancías importadas al amparo del IMMEX y, en correlación con el Art. 63-A y 2 de la LA, el derecho a diferir el pago del IGI, teniendo en consecuencia, que al momento de importar no es exigible el pago del IGI causado, bajo este contexto, el importador únicamente traslada, a un futuro no mayor a 18 meses, el pago del IGI. Podemos afirmar que la posibilidad del diferimiento se encuentra inmersa en el concepto de “Programas de Diferimiento”, ubicado en la fracción X del Art. 2 de la LA, en correlación con los artículos citados; por ello, la postergación del pago obedece a un presupuesto normativo, diseñado como instrumento jurídico de cumplimiento de un compromiso internacional asumido en el Art. 303 del TLCAN, hoy en el Art. 2.5 del T-MEC.

Ahora bien, si la persona moral (PM), quien importó, paga el impuesto diferido no plantea problema alguno pues, de concretarse los requisitos de procedibilidad, cumpliría con el pago de su deuda. Sin embargo, en el traslado o venta de las mercancías a otra empresa IMMEX, es decir, en las operaciones virtuales, el primer párrafo del art. 112 obliga al sujeto que transfiere/enajena al pago del IGI diferido, y, por otro lado, en cuanto al segundo párrafo del mismo artículo, si la PM que recibe las mercancías, emite una carta asumiendo la responsabilidad solidaria, es posible el diferimiento del IGI.

Abundando en lo anterior, si la PM que transfiere paga el IGI diferido, la PM que recibe las mercancías no tendrá IGI por pagar. Por otro lado, si las partes acuerdan que quien transfiere no paga el IGI, entonces sería aplicable la opción de diferimiento por parte de quien recibe, pero, justo en este punto, el diferimiento es dable únicamente cuando se emite una documental privada, donde quien la signa, asume para su representada la responsabilidad solidaria por el pago del IGI, de lo anterior concluimos que, para la PM que recibe y difiere el IGI, no es suficiente el tener el IMMEX autorizado, sino que debe emitir una carta de responsabilidad que contraviene la naturaleza del hecho imponible en cuanto a la denominación del sujeto responsable, por ello, nos debemos preguntar, si quien recibe las mercancías se asume como responsable solidario, ¿quién es el sujeto obligado principal?, la respuesta es un pendiente de reforma en nuestra Legislación.

El autor es Socio Director de RM Asesores Aduanales .

Opine usted: moreno@rmaa.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.