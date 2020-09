Federico Muciño: ¿Qué tiene de especial la compra de energía para una empresa?

Fuente: Cortesía

Las grandes y medianas empresas en México tienen, en la mayoría de los casos, estructuras administrativas donde existen departamentos dedicados y especializados en ciertas áreas. Está el departamento de compras, donde existe personal experimentado en la compra de materias primas, equipo, insumos, etcétera. También existe normalmente el departamento jurídico, que se encarga de proteger a la empresa y velar por sus intereses dentro de los diversos tipos de contratos en los que participan. Entre este tipo de empresas, varias tienen un alto consumo de energía eléctrica, por lo que eventualmente ven la oportunidad de cambiar de proveedor de energía para tener una menor tarifa. Para una empresa con tanta experiencia en compras y contratos, ¿qué tiene de complejo o de especial la compra de energía eléctrica?

Esta pregunta surge recurrentemente en las compañías cuando toman la decisión de explorar las alternativas que les ofrece el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Las tarifas de CFE llevan ya más de dos años teniendo un nivel muy estable, pero a la vez muy alto, por lo que existe un diferencial muy importante contra los mejores precios que se pueden conseguir con otros suministradores. En licitaciones recientes que hemos realizado para grandes y medianas empresas, hemos negociado tarifas que representan ahorros de entre 10 y 30 por ciento, dependiendo de factores tal como la ubicación de las plantas. Estas oportunidades evidentemente no pasan desapercibidas para las empresas consumidoras de energía, sin embargo, al explorar opciones se vuelve evidente que se trata de un tema que requiere conocimiento muy especializado.

Una situación evidente, incluso antes de entrar en detalles propios de los contratos de energía, es que el valor de este tipo de contratos es considerablemente alto. Una empresa mediana que apenas cumple los requisitos mínimos para poder cambiar de suministrador de electricidad pagaría mensualmente alrededor de un millón de pesos. Si consideramos que los contratos privados con suministradores tienen vigencias promedio de entre tres y cinco años, resulta que un contrato “pequeño” tendría un valor de entre 30 y 40 millones de pesos. Evidentemente conforme el volumen de consumo de energía de una empresa es mayor, el valor del contrato puede ser muchas veces mayor a lo anterior.

Teniendo claro que se trata de grandes contratos, es importante entender la complejidad de estos. En primer lugar, es importante entender que los precios no son un número fijo que se acuerda por cada kilowatt-hora, sino que son fórmulas tarifarias complejas que fluctúan en función de distintas variables (precio del gas, tipo de cambio, precios del MEM y nivel de consumo, por citar algunas), y con un importante componente de cargos implícitos que se trasladan al consumidor. Además de ello, no existen dos suministradores con exactamente la misma fórmula tarifaria, por lo que la comparación y el análisis de las distintas opciones requiere un profundo conocimiento de la regulación y los mecanismos de cobro en el MEM.

La regulación energética en México es relativamente reciente (2014), es altamente técnica y sujeta a cambios. Es por todos conocido que recientemente se han venido dando varios cambios en esta área. Para poder aprovechar las oportunidades de ahorro disponibles para los grandes y medianos consumidores, es importante comprender el contexto regulatorio energético de México, así como las implicaciones de cambios recientes.

El proceso de compra de energía no es sencillo, pero se puede hacer de manera segura y con conocimiento de causa. Las grandes oportunidades de ahorro que están disponibles actualmente no deben ser desaprovechadas por temores o dudas que pueden ser aclarados. No es imposible para las empresas realizar un proceso de selección y negociación de contratos de energía por su cuenta, pero considerando el alto valor de este tipo de contratos y los retos aquí descritos, resulta mucho más seguro y redituable para una empresa el suplementar sus capacidades internas con la experiencia y el conocimiento de expertos en el tema.

