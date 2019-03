Federalismo Fiscal ¿En realidad sabemos cuántos impuestos paga Nuevo León?

Fuente: Féliz Vásquez

Pues parece que el tema del Federalismo Fiscal está volviendo a tomar actualidad, y empieza a ser mencionado en los discursos de representantes, tanto del Gobierno del Estado de Nuevo León, como de Organismos Cúpula, como el Consejo Coordinador Empresarial, así como de Legisladores Federales, quienes señalan insistentemente que nuestro Estado “solo” recibe veintitantos centavos de cada peso que pagamos de impuestos los ciudadanos de Nuevo León, razón por la cual se tiene un importante déficit público, así como elevadas carencias en perjuicio de la población.

Ya en una ocasión, el Gobernador Jaime Rodríguez amenazó incluso con sacar a Nuevo León del Pacto Fiscal si no atendían sus reclamos de mayores recursos federales, sin saber que eso dejaría a nuestro Estado en el peor de los mundos, ya que como quiera tendríamos que pagar impuestos federales, pero ahora no recibiríamos participación alguna, al mismo tiempo que señalaba que en Nuevo León se aportaba el 10 por ciento del PIB, cuando con problemas llegamos al 7.5 por ciento.

Ahora bien, ¿sabemos en realidad cuántos impuestos aportan los contribuyentes de Nuevo León a las arcas federales? La respuesta corta es NO.

A pesar de que la propia SHCP publica algunas estadísticas sobre la distribución del pago de impuestos entre entidades federativas, es importante mencionar que esta distribución NO es real, ya que el pago de impuestos lo realizan los contribuyentes atendiendo al domicilio fiscal registrado, y no precisamente en la entidad donde se realiza la actividad productiva o comercial que genera el impuesto.

En el caso del IVA, su Ley establece que en el caso de Importaciones que lo causen, el impuesto deberá pagarse en la frontera donde se realice la importación, razón por la cual el Estado de Tamaulipas tiene el segundo lugar nacional en recaudación de IVA, esto debido a las importaciones que se realizan por sus fronteras, por lo que si un empresario de Aguascalientes importa una maquinaria por Nuevo Laredo, el IVA de esa operación se lo adjudica Tamaulipas, lo cual, obviamente, no es real.

Es decir, la estadística en materia de recaudación por Estado que genera la SHCP, INDUCE al error, ya que quienes la ven, en la mayoría de los casos, desconocen esto que estoy comentando, y concluyen que esas estadísticas son reales, cuando no lo son.

En algunas ocasiones he comentado que ante la falta de estadísticas reales en materia de generación de impuestos por entidad federativa, una opción razonable es calcularla con base en la aportación que cada Estado tiene en la generación del PIB Nacional, ya que éste indicador revela cuanto del valor de los bienes y servicios generados en el País, corresponde a cada Entidad Federativa.

De esta manera, si en Nuevo León se genera el 7.5 por ciento del PIB Nacional, es razonable estimar que en nuestro Estado se genera ese mismo porcentaje de impuestos federales, por lo que se podría decir que el año pasado, nuestro Estado aportó 229 mil 672 millones de pesos a la recaudación tributaria del Gobierno Federal.

Si bien la Recaudación Participable incluye también Ingresos Petroleros, obviamente nuestro Estado no aporta a esta recaudación, por lo que no podríamos exigir que se nos participe de algo a lo que no contribuimos.

Si Ley de Coordinación Fiscal establece que el 20 por ciento de la recaudación participable se debe distribuir entre los Estados, el Fondo a repartir por impuestos federales sería de 612 mil millones de pesos, de los cuales NL recibió como 35 mil millones en 2018 (5.7 por ciento) pero considerando los demás recursos federales recibidos, esa cantidad supera los 75 mil millones de pesos (12.3 por ciento).

Si bien considerando únicamente los recursos recibidos por reparto de impuestos federales (ramo 28) nuestro Estado percibe menos recursos a los que aporta, (unos 10 mil millones) pero considerando los más de 11 mil millones que nos manda la Federación vía Convenios, la cuenta más que se salda y sin incluir los recursos que se perciben vía Aportaciones (Ramo 33).

Lo que se debe pelear, entonces, es que la Federación reparta más del 20 por ciento.

