Falta de permisos para importar combustibles golpeará economía

Al no renovar los permisos de importación de combustibles a los empresarios nacionales la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) están afectando al crecimiento económico de Nuevo León (NL) y del país, consideró Amado Villarreal González, director del Clúster Energético de Nuevo León.

Refirió que ambas secretarías se mantienen sin laborar, dejando pendiente la renovación de permisos a la iniciativa privada nacional, lo que no sucede con los permisos para las paraestatales, ya que esos sí los están solventando, mientras que las firmas extranjeras, de Estados Unidos (EU), tienen permisos por 20 años.

“Los empresarios nacionales deben operar entre 65 y 70 por ciento del volumen del combustible en Nuevo León y en cuanto a número de estaciones de servicio están 50-50 respecto a los extranjeros y Pemex”, detalló el director del Clúster Energético.

Villarreal González señaló que desde marzo del año pasado las oficinas de Sener y de la CRE permanecen cerradas y los permisos de importación vencen en marzo próximo y a la fecha no hay una resolución.

“Ante la contingencia se podrían renovar los plazos de los permisos para que las empresas puedan seguir operando. Las empresas ya realizaron inversiones en almacenamiento y logística y ahora no hay oficinas abiertas, lo que genera un marco de incertidumbre”.

Abogados y especialistas del sector energético acusaron ayer que ante una actitud permisiva de la Secretaría de Energía (Sener) las petroleras y firmas de energía más importantes de Estados Unidos (EU) como Exxon, Valero, Shell, Tesoro y Trafigura se están quedando prácticamente con el negocio de la importación de combustibles en México, poniendo a decenas de empresas nacionales en riesgo de desaparecer.

Acusaron que estas y otras firmas ostentan permisos para internar combustibles al país por 20 años, los cuales en su mayoría estarán vigentes hasta 2038, mientras que decenas de empresas mexicanas tienen sus autorizaciones vencidas o por caducar en estos meses, y la Sener limitó ahora las licencias a una vigencia de un año, eliminando las de dos décadas.

Adicionalmente, señalan los expertos, por si fuera poco, desde marzo de 2020, fecha en que dio inicio la pandemia por el Covid-19, la Sener mantiene suspendida su operación y cuando se esperaba que abriera este 4 de enero, solicitó de nuevo una prórroga para permanecer cerrada por lo menos hasta marzo.

De esta forma, siendo una industria esencial para la economía, empresas mexicanas que se dedican a la importación de gasolinas y diésel, están al borde de desaparecer ante diversos obstáculos que además está poniendo la Sener en este momento tan crítico por la pandemia, acusaron los abogados y empresarios del sector energético.

Entre las empresas con permiso vencido en 2020 o que están por caducar en este 2021 se encuentran: las regias Energéticos San Roberto, Kia Motors y Petrorack, así como Energas, Gasopipas, Energéticos Lobo, Cargolive, JZ-Link, Nexoil, Combustibles y Refinados Burgos, Forza Combustibles, Distribuidora de Combustibles Karzo, Fuels Oil and Gas, Energética Carvel, BP y Estaciones, Glencore, por citar algunas.

Otra afectación para el sector se dio en diciembre pasado, cuando la Sener estableció nuevos criterios para la importación al reducir de cinco a un año la vigencia de los permisos, exigiendo contar con una autorización previa para otorgar uno nuevo.

El directivo refirió que para darles certeza a las firmas extranjeras les otorgaron permisos de 20 años, mientras que a las nacionales tienen que renovar cada año.

“Muchas de estas empresas nacionales están buscando alternativas ante un cierre de oficinas y el no otorgamiento de permisos. Al final el gran problema es que Pemex no tiene la capacidad para generar los refinados, gasolinas, diésel, con producción nacional, por lo que tienen que importar, pero no tiene la capacidad para darle solución logística a la importación de combustible, por ello se abrió la inversión a la importación, almacenamiento y logística de distribución”.

PREVÉN DESABASTO DE COMBUSTIBLES

Villarreal González destacó que esta problemática puede provocar desabasto de combustibles y mayor concentración de mercado para Pemex y las empresas extranjeras, además puede repercutir en un incremento en los precios.

Detalló que esto afecta al menos a 14 empresas de Nuevo León muchas de las cuales tienen presencia nacional.

“La Sener debería tener una resolución previa para atender esta situación y darle certeza a estas empresas. Es increíble que promuevan la inversión y protejan sólo la inversión extranjera y a la nacional dejarla a la deriva…”.

Refirió que las empresas están analizando los mecanismos para poder seguir operando, ya que de no lograrlo tendrá un impacto en los usuarios, además de analizar las medidas legales que tomarán ante esta situación.