Ezequiel Martínez: El paradigma del Neo Liberalismo

Fuente: Cortesía

En fechas recientes, dentro del contexto de la crisis del Covid, hemos leído como justificación a ciertas medidas solicitadas por las empresas a través de diferentes Confederaciones, Cámaras, Organizaciones, Organismos, Instituciones, prácticamente de manera unánime; Carlos Salazar Lomelín, en la segunda sesión que se tuvo a través de la plataforma BlueJeans, comentó que son al menos 77 propuestas de medidas fiscales para apoyar a las empresas, empleo y economía.

Las medidas solicitadas no son un tema específico de México, prácticamente en todos los países del mundo los distintos gobiernos las han otorgado incluso sin que tuvieran que ser solicitadas por la Iniciativa Privada, países como Curazao tuvieron más sensibilidad política y social que la demostrada en nuestro país, México es una de las pocas excepciones dónde no se dieron medidas paliativas fiscales, esos casos se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos.

Las propuestas mayormente pedían plazos de pago más que exenciones y esto se debe a que el principal efecto de la crisis está en la liquidez de las empresas, las medidas tenían que ser adoptadas muy pronto en el corto plazo porque las consecuencias de no tomarlas podían llevar a la quiebra de las empresas, reacciones tardías podían llegar tarde y no ser útiles para empresas que ya hubieran tomado la decisión de desinvertir en México, algo que ya sucedió en muchas maquilas, generando con ello las pérdidas de empleos, aunado a la necesidad de las personas de quedarse en casa generan una crisis humanitaria alimenticia.

Las medidas no se otorgaron, las propuestas no aceptaron por ser etiquetadas como Neo Liberales y el término se reproduce en diferentes redes por los funcionarios en el gobierno, la pregunta es, ¿saben qué es el Neo Liberalismo? Sería interesante pedirle a los funcionarios que usan este concepto que nos den su definición, que nos digan que medidas son Neo Liberales y cuales no, y es que, no hay unanimidad académica respecto de este concepto, hay incluso definiciones encontradas.

Una de las premisas del Liberalismo y del Neo Liberalismos es la no intervención del estado en la vida económica del país y las empresas; una medida de apoyo a las empresas en relación a temas fiscales como por ejemplo dar prórrogas en los pagos de los impuestos, es todo, menos Neo Liberal.

Se llenan la boca usando el término de manera peyorativa, identificándolo con un concepto de “derecha”, pretendiendo que con ello adoptan una posición de “izquierda”, no se vale que por etiquetar a una medida de “Neo Liberal”, en automático queda vedada de las posibles alternativas, si no las van a llevar a cabo, lo mínimo que se les pide es que mejoren el argumento, que lo justifiquen de alguna otra manera o simplemente que digan que porque se les da la gana, sería claro, honesto y transparente.

El autor es C.P. , M.I. y Doctorante de Ciencias de lo Fiscal , Presidente de la Comisión de Impuestos Internacionales del Instituto de Contadores Públicos de NL.

Opine usted: impuestoseimg@hotmail.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.