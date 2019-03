Existe riesgo de que AC salga de Matamoros

TAMPICO, Tamps.- Debido a la huelga que enfrenta la empresa Coca Cola, de Arca Continental (AC), en Matamoros, existe el riesgo de que ésta salga de la ciudad, reconoció Carlos García Gonzalez, secretario de Desarrollo Económico del estado

“La empresa, que este mes cumple 70 años en Matamoros, corre el riesgo de que salga de la ciudad”, indicó.

Agregó que Matamoros se verá afectada en el mediano plazo con proyectos que se estaban pensando instalar y que tal vez se vayan a otra ciudad.

“De Matamoros, de manera oficial no ha salido ninguna empresa, hay un par que ya comentaron que están pensando dos veces si se quedan o no, porque no estaban en condiciones de poder cumplir con lo que le solicitaba los diferentes sindicatos”, comentó.

Recordó que en el emplazamiento a huelga a la Junta de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente por tratarse de un esquema Federal.

“Admitió el expediente que mandó la junta local y determinó que no había huelga, que no procedía, pero hubo un grupo de colaboradores que no permiten que se reanudan las labores y por eso espero que pronto se pueda resolver la situación”, añadió.