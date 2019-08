Fuente: Cortesía

En una ocasión anterior, publicamos la idea inicial de la Planeación Fiscal Social, a través de donativos deducibles de impuestos, ahora siguiendo con esta línea de pensamiento, me gustaría plantearles la vertiente de la promoción de la cultura, y lo que involucra un estímulo fiscal a las artes, si no lo has escuchado, emociónate, porque es una gran oportunidad de impulsar a nuestros talentos en el país y en lo particular en el Estado de Nuevo León.

Este estímulo fiscal está disponible tanto para personas físicas, como personas morales, que quieran aportar económicamente a proyectos de inversión relacionados con la producción artística nacional. En ese sentido, se busca fomentar las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente al montaje de obras dramáticas; de artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz; a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto, según se establece en el párrafo tercero del artículo 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente.

El estímulo fiscal en comento, es diferente a un donativo fiscal y tiene sus reglas específicas, las cuales son nada complicadas, en principio cada uno de nosotros podemos aspirar a promocionar el arte, básicamente en el año en que hacemos la aportación económica, tenemos derecho a reducir el ISR del ejercicio, por un equivalente que puede ser de hasta por dos millones de pesos, siempre que no exceda del 10% del ISR del año anterior. Cada año se abre la convocatoria donde las compañías artísticas, una vez que tienen un aportante, ingresan sus proyectos ante el “Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional; de Artes Visuales; Danza; Música en los campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto y Jazz”, para su aprobación, de hecho, el pasado 15 de agosto de 2019 se abrió un periodo extraordinario para ingresar solicitudes, mismo que termina este 30 de agosto. Si deseas obtener mayor información puedes consultar la página web: https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/es/efiscales/efiartes.

Apoyemos el arte y la cultura, un ejemplo lo tenemos con la Agencia Mexicana de Cultura (AMC), conformada por artistas y empresarios con un compromiso social y cultural, quienes tienen por visión la gestión, producción y difusión del arte escénico en Nuevo León, México y el extranjero. Para muestra un botón, en 2017 bajo el liderazgo de Nora Rodríguez y Claudia Villarreal, dicha agencia obtuvo un apoyo que le permitió poner en escena en el año 2018, en el Centro de las Artes del Parque Fundidora de Monterrey “La Fábrica de las Cosas Pendientes” proyecto de danza que hubiera tenido muy difícil salir a la luz sin la existencia del estímulo fiscal a las artes.

Te invito a que apoyes a estas formidables instituciones que fortalecen nuestro tejido social a través del arte y la cultura.

El autor es Presidente de la Comisión Fiscal del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL).

Opine usted: cfiscal.icpnl@gmail.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.