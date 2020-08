Está en el aire gubernatura de Nuevo León del 2021

Luego de que El Financiero (EF) presentó una encuesta sobre Nuevo León (NL) en donde los principales hallazgos fueron que Morena lidera la intención de voto, sobre el PAN y el PRI, y en un escenario con posibles candidatos a gobernador, Tatiana Clouthier, como virtual abanderada de este partido, atrae el 25 por ciento de las preferencias electorales, analistas políticos señalaron que aún es prematuro buscar un ganador, por lo que las elecciones del 2021 “están en el aire”.

El viernes EF publicó que derivado de esta encuesta la intención de voto por partido en NL sitúa a Morena en primer lugar, con 23 por ciento, seguido de cerca por el PAN, con 16 por ciento; el PRI, con 10 por ciento, y Movimiento Ciudadano, con cinco por ciento, pero el 36 por ciento dijo que estar indeciso por quién votar.

Además reportó que en un escenario con posibles candidatos, a Clouthier por Morena con el 25 por ciento de las preferencias, le siguen Felipe de Jesús Cantú, del PAN, con el 18 por ciento, Adrián de la Garza, del PRI, con el 14 por ciento, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, capta el ocho por ciento, mientras que una candidatura independiente sin nombre atrae el dos por ciento.

Mentor Tijerina, consultor político señaló que “La gubernatura de NL está en el aire, no hay un ganador seguro y no hay un partido que vaya en ‘caballo de hacienda’, el panorama actual, a diferencia de elecciones previas, es que encontramos un electorado pulverizado, el hecho de que Morena sea el puntero es indicador de esto, pues el resto de la intención de voto se divide entre PAN, PRI y MC, y hay un 36 por ciento de indecisos, por lo que este el ‘partido mayoritario’.

“Esta encuesta marca también el fin de los partidos mayoritarios y que el factor decisivo para ver quién gana será cómo se acomodan las fichas en el tablero político, pero para esto tenemos que esperar hasta octubre”.

Marco Antonio Torres, analista político, aclaró que “la intención del voto se basa en partidos y no en candidatos. Este es un voto de apoyo a López Obrador, pues aunque está haciendo mal las cosas el show le está saliendo bien, ya que al pueblo pan y circo, la gente no hace análisis económico y no le importa la balanza comercial o el tipo de cambio, pero este show le va a dejar de redituar cuando se sienta la crisis de llenó en el bolsillo y no falta mucho para ello”.

En imagen y conocimiento de personajes políticos la encuesta de EF ubicó con opinión muy buena y buena con 35 por ciento a Clara Luz Flores, la todavía alcaldesa de Escobedo, luego a Clouthier con 31 por ciento, Felipe de Jesús Cantú del PAN con 30 por ciento y al Secretario de Salud Estatal Manuel de O, con 28 por ciento, que superó a De La Garza del PRI que tiene 26 por ciento.

Esta sección de la encuesta pretende medir la preferencia y la confianza de los votantes en las personas, independientemente del partido al que pertenezcan, se podría interpretar que lo que mide es la buena, o mala, reputación de las personas que contenderían por la gubernatura de Nuevo León.

Torres comentó que es muy temprano para medir la intención del voto, porque ahora está muy revuelto el escenario político y la gente está confundida, de hecho ni siquiera hay seguridad de que Clara luz Flores vaya a ser candidata de Morena.

“Todavía no están ni los candidatos, creo que la única candidatura que está clara y segura es la Adrián de la Garza del PRI”.

Tijerina explicó que las encuestas son una fotografía del momento, por lo que en ésta Morena se vio beneficiada por la alta aprobación de AMLO debido al caso de Lozoya, pero como analistas tienen que ver escenarios para dentro de 10 meses, si la aprobación sigue estando alta, lo más seguro es que esto siga igual que ahora.

Torres dijo que, “siento que es muy prematuro hacer estas encuestas y que ahorita la opinión de la gente está basada totalmente en el partido y no en el candidato”.- Con información de Hiram Peón

… Y TATIANA DESTACA QUE INDECISIÓN ESTÁ GANANDO

Tras descartar que la encuesta de EF vaya a manipular la intención del voto en NL y por ende tenga compromisos, la diputada Federal por Morena Tatiana Clouthier destacó que “los resultados muestran que en este momento el indeciso es el que está ganando en NL, lo que refleja que la gente dice ahora yo me quiero esperar para ver qué pasa”.

Destacó que aparezca como puntera en esta encuesta “para mí siempre es un gusto, el que me consideren es tener un reconocimiento importante porque quiere decir que el trabajo que uno ha hecho es reconocido, y por otro lado también veo una gran oportunidad, en el caso de que uno tome una decisión de esta naturaleza, pues las grandes oportunidades que tenemos en términos de decir no me conoce tanto porcentaje y este sería el gran reto que se viene”.

Indicó que “todavía existe una gran gama de tiradores o de nombres en la lista, dentro y fuera de Morena, por la posición y esto abre más variables que aún me permiten no jugar con números alegres ni creerme nada ya que todo puede cambiar repentinamente”.

Clouthier destacó que siempre será un orgullo servir a NL, pero aclaró que aún no es momento para tener una definición, “tenemos que respetar y cuidar los tiempos, de acuerdo con la ley, no es tiempo de calentarse todavía, ya que calendario electoral es muy simple y señala que las precampañas inician el 8 de noviembre, por lo que tenemos septiembre y octubre, unos 70 días, entonces hay que esperar”.