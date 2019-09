¡Escobedo es ejemplo nacional de seguridad!

Fuente: Cortesía

La semana pasada fui a una conferencia organizada por la gente de AMPI, capítulo Monterrey, que por cierto este próximo miércoles tienen su Regio Foro Inmobiliario que promete ser una buena experiencia y capacitación para todos los profesionales inmobiliarios.

La conferenciante en esta ocasión fue Clara Luz Flores, alcaldesa del municipio de Escobedo, y su ponencia fue sobre la Seguridad Integral para los Ciudadanos.

Como la seguridad y el combatir la delincuencia es algo muy cambiante, entonces las autoridades deben estar actualizándose constantemente para combatir el crimen.

Nos explicó que en la CONAGO, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores, es donde se decide la seguridad del país. Son 64 participantes, dos por cada estado.

Sabían que en el país solamente el cinco por ciento de la gente que sufre un robo o vive una situación delictiva denuncia.

Que el 20 por ciento de los delincuentes cometen el 80 por ciento de los actos delictivos, o sea que si se atrapara al 20 por ciento, pues la cosa bajaría considerablemente.

Mucha de la gente no denuncia y es por el hecho de que el proceso es muy burocrático, no hay confianza con las autoridades y hay muy pocos elementos que le den seguimiento a cada uno de los casos.

En el municipio de Escobedo han creado un modelo nacional de policía y justicia cívica en el que los policías traen en el pecho una cámara de video que evita que haya “mordidas” por parte de la gente a las autoridades.

Esto facilita las cosas, porque como la gente no denuncia y no ratifica los casos se perdían, ahora en dicho municipio los casos se siguen a partir del hecho y no de la denuncia.

Es decir, se cometió el delito y ya surge un proceso, no hay que esperar a que la gente lo reporte y lo ratifique y le dé seguimiento hasta las últimas circunstancias.

Algo muy interesante que expuso y yo creo que muchos no sabíamos es que existe en el país un organismo gubernamental llamado FORTAMUN, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y que fue creado para garantizar la seguridad y buen estado de los municipios del país. Este año el presuesto es de 84 mil millones de pesos.

Una vez que cada municipio recibe su parte debe usar este dinero para la seguridad y buen estado de sus municipios, el problemas es que los alcaldes ocupan la mayor parte del dinero para hacer escuelas, calles y poner arbotantes. Cada administración hace lo mismo, lo que nos haría suponer que tenemos municipios preciosos, bien urbanizados y muy limpios. Y al tema de la policía no le invierten este dinero, cuando su origen es precisamente para tener una mejor fuerza de policías en cada entidad.

A partir de este año, mínimo el 50 por ciento de este dinero debe de usarse para los cuerpos policiacos de cada comunidad.

Ante esta situación es por la que se ha generado la Guardia Nacional, para hacer justicia en los municipios que no tienen policías o que sus alcaldes ocupan el dinero que les han dado para otros usos. El 2.7 por ciento del PIB le cuesta al país el problema de la inseguridad.

La Guardia Nacional se ocupará de los delitos del fuero federal que representan el cinco por ciento de ellos y el 95 por ciento restante es del fuero común y lo deben de atender las policías de los municipios.

La Guardia Nacional tomará atribuciones cuando no haya policía municipal. Sabían ustedes que al final de la administración federal pasada había dos mil armas de los policías “perdidas” y con la nueva administración vamos en 11 mil armas de las fuerzas policiales que no se sabe donde están, pero sí están cometiendo delitos.

Nada más para que se den una idea, en Nuevo León hay 11 municipios que no tienen policías y sí han recibido dinero del FORTAMUN y también reciben dinero de un impuesto que pagan los casinos en el Estado para nuestra seguridad y no lo usan en dicho tema.

El modelo de seguridad de Escobedo es muy bueno, ya que a sus policías los están capacitando constantemente y tienen elementos para cada tipo de situación. No es lo mismo que te atienda un agente de robos a un agente especializado en maltrato familiar.

A los jóvenes delincuentes se busca reintegrarlos a la sociedad y hacerlos personas de bien. El 80 por ciento de los delincuentes jóvenes vienen de situaciones de violencia familiar.

Si empezamos por nuestras casas, empezaremos a disminuir el origen de delincuentes potenciales. Según las estadísticas locales, se generan de 800 a mil delincuentes por municipio.

Este cambio que están haciendo en Escobedo va a resultar en vivir en un municipio mas seguro, mas tranquilo y que bien valga la pena comprar nuestras casas, lo que conlleva a mas impuestos prediales para la administracion, más entradas económicas por el consumo de la gente y todo por haber empezado con el tema de la seguridad.

Enhora buena para la señora Flores y por otro lado me he quedado “frío” al saber que los municipios sí reciben dinero para el tema específico de la seguridad y que no lo apliquen para eso, pero esto ya es otro cuento.

Nos vemos hasta la próxima.

El autor cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995, es miembro de la National Asociation Real State Editors (NAREE).

