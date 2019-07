Es un error el aislamiento de México de facto del G-20; el Carteo es nuestra estrategia

Fuente: Cortesía

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declinó asistir a la cumbre y en su lugar estarán el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, informaron cadenas como CNN, RI Y PF.

Con el –Tratado de – Libre Comercio, el desarrollo global y una “sociedad del futuro centrada en la humanidad” en la agenda de la cumbre del G-20, de esta semana en Japón debería haber sido una prioridad para el presidente de México, dijo el Financial Times. El mandatario declinó asistir a la cumbre y en su lugar envió a Ebrard y a Urzúa.

En cambio, la participación de Donald Trump en el G-20, le ha permitido interactuar con sus homólogos y repartir sonrisas políticas, y al menos parece que con China avanzó en lograr ensamblar una mesa de negociación más activa. Pero la inteligencia del comercio estadounidense y las acciones del Representante de Comercio de los Estados Unidos (EU), Robert Lighthizer, sonrientes por fuera y endurecidas al actuar, no prometen un pronto arreglo. Hay muchos intereses en juego.

Mientras el presidente Trump pide que Apple retire su fabricación de equipos electrónicos de China y llevarla a EU, Apple está ensamblando sus nuevos modelos Mac Pro en China, mudando su planta productiva de EU al país asiático, confirmó el viernes 28 de junio la CNBC, luego de un informe publicado en el Wall Street Journal, Apple presentó el nuevo Mac Pro a principios de Junio y saldrá ya a la venta a finales de este 2019.

La noticia del cambio en la producción se produjo poco después de que Apple advirtiera a Lighthizer, que los aranceles sobre China perjudicarán su contribución a la economía de EU. “El cambio de ensamblaje para el Mac Pro de los EU en China ayudará a reducir los costos de envío, según el Diario La fábrica de Shanghai, donde se ensamblará, está más cerca de los otros proveedores de Apple en Asia”, informó el diario. Apple está trabajando con el contratista Quanta Computer para ensamblar el nuevo modelo Apple de escritorio que rondará en los 6 mil dólares.

Robert Lighthizer, quien ha visitado frecuentemente México y ha declarado ser activo creyente del T-MEC, ha sido desde hace 25 años, el artífice de todas las leyes proteccionistas de la industria estadounidense, nuestras autoridades lo califican como “amigable a México”, ¿será, o será otro error de estrategia como lo fue invitar a Trump durante su campaña? Ya en el 2017, Lighthizer recomendó la imposición de tarifas “punitivas” a la industria extranjera de Paneles Solares donde él ha mantenido intereses; ya que él es al igual que Trump un empresario.

Las Secciones 201 y 301, tan mencionadas en el T-MEC son secciones de la Ley de Comercio de 1974 de–EU y autoriza a su presidente a imponer aranceles de importación o barreras no arancelarias a mercancías que ingresen a EU y que lesionen o amenacen con dañar las industrias nacionales.

Este es uno de los principales medios legales de EU para hacer cumplir sus derechos de acuerdos comerciales y abordar conductas extranjeras “desleales” a las exportaciones de EU. El 18 de agosto de 2017, la oficina del representante de comercio de EU (USTR) inició unas investigaciones sobre los actos, políticas y prácticas de China relacionados con la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual y la innovación. El 22 de marzo de 2018, de conformidad con la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, el Presidente emitió un memorando presidencial en el que ordenaba a la USTR que considerara si aumentar los aranceles a los productos importados de China; seis meses después lo hizo.

¿Hubo sorpresa para China en la imposición de tarifas?, NO, Todo era abierto y documentado para tener la inteligencia de abordar y prever estos temas, pero nuestros políticos no podían darse cuenta del panorama mundial ya que se encontraban en la apoteosis de la conservación del poder, de cubrir posibles pillajes los unos, y los otros que son los más, esperando que una nueva administración les otorgara oportunidades, unos bien intencionados, los más, no. Sea lo que sea nuestras autoridades ni idea tenían de lo que vendría, la inteligencia de estrategias comerciales internacionales no existe en México de hecho, y ante las nuevas reglas de “frugalidad por acaparamiento” no se vislumbran estas necesarias actividades.

El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.

