Ernesto Méndez: La Reforma Fiscal 2021, ¿se olvidará de apoyos a las empresas?

La propuesta de cambios a las leyes fiscales para el ejercicio 2021 va avanzando sin mayor resistencia en su proceso de aprobación. Ya se encuentra en análisis en la cámara de senadores y no se prevé mayor contratiempo.

Si quisiéramos resumir su contenido lo podemos hacer en las siguientes dos frases: “Más facultades a las autoridades para aumentar la fiscalización y recaudación” y “Sin incentivos fiscales a las empresas”

Aunque estas dos vertientes se aprecian delicadas, esta columna la enfocaremos a las consecuencias de no considerar beneficios fiscales al sector empresarial, sobre todo posterior a un año 2020 que ha sido muy complejo para todos los actores económicos.

Las empresas, independientemente de su tamaño, cumplen con otras funciones sociales como: generar empleo para que los recursos lleguen a las familias y se propicie el consumo, además de detonar la economía de proveedores, lo que provoca la llama “derrama económica”. Entre mejores resultados económicos tengan las empresas mayores impuestos pagarán al gobierno. Entre mayor ingreso tengan las familias, mayor acceso al consumo y mayores impuestos se pagarán al gobierno.

A razón de este conocimiento, se esperaba que en el paquete de presupuesto de la federación para el año 2021, hubiera una serie de beneficios e incentivos fiscales para las empresas. Por ejemplo: permitir la deducibilidad total de prestaciones de previsión social, ajustar las tarifas de ISR para la determinación de ISR de personas físicas o aumentar los montos y rangos aplicables de subsidio al empleo, permitir de nuevo la compensación universal de saldos a favor para favorecer la liquidez en las empresas, permitir la deducción inmediata de inversiones en lo que se conocen como activos productivos, reducción de la tasa de ISR corporativa y generalizada de IVA , aumento en el límite de deducción de automóviles, por mencionar algunas.

Aprovechando la coyuntura con la baja generalizada de las tasas de interés en el mercado, el impacto de estas medidas que propiciarían favorablemente a la inversión y el consumo, traería como consecuencia en un futuro cercano el aumento en la recaudación tributaria.

El año 2021 volverá a ser de gran reto en el sector económico. Muchas repercusiones financieras por efectos de la pandemia se notarán el año siguiente. De no haber un paquete de beneficios como los ya indicados, es altamente probable que se pierdan más empleos, cierren más empresas y por tanto también las contribuciones de seguridad social se vayan a la baja, además de que se reduzca el consumo.

El curso que lleva la aprobación del paquete económico 2021 parece haber olvidado esto por completo. Se ha centrado en aumentar facultades de comprobación de las autoridades, incluso parece olvidado también el tema de aumentar la base de contribuyentes. Al contrario, no puede considerarse como cubierto este punto con el impacto que habrá en las personas morales No Contribuyentes, es decir las reformas que le aplicaran a las Asociaciones Civiles y Organismos Sociales que buscan llevarlas a que paguen ISR por ingresos que no provengan de donativos.

En fin, todos estos temas los estaremos analizando a fondo en las comisiones del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León

El autor es presidente del Consejo Directivo del ICPNL.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.