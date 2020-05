Epidemia de Covid-19 en Nuevo León podría seguir hasta el próximo año

La epidemia por Covid-19 en Nuevo León podría extenderse hasta el siguiente año por lo que el reinicio de actividades se realizará, de manera adecuada, ordenada y cuidadosa para evitar que los contagios suban de manera exponencial, señaló Manuel de la O, secretario de Salud estatal.

Al dar a conocer la actualización del comportamiento del virus en la entidad, el funcionario explicó que éste ya es un virus endémico por lo que se tiene que aprender a vivir con él.

El funcionario comentó lo anterior, luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell estimará que sería en el mes de octubre.

“La pandemia pudiera extenderse no solo hasta octubre sino pudiéramos todo el año seguir teniendo casos de esta enfermedad, y no nada más este año, el virus llegó para quedarse, va a ser endémico, es decir que va a tener circulación en nuestro estado y, en el mes de enero, febrero vamos a seguir teniendo pacientes con infección por este nuevo Coronavirus. El objetivo es tratar de que no tengamos muchos pacientes internados en un mismo momento para no saturar la capacidad hospitalaria”, explicó.

Por otro lado, el especialista comentó que será la próxima semana cuando se inicie en la entidad con la producción y distribución de cerveza.

Señaló que esto evitará las aglomeraciones y largas en las tiendas de conveniencias y establecimientos, que se venían presentando por la escasez del producto.

Ante la próxima celebración del Día del Padre, el responsable de Salud en el estado dijo que se establecerán protocolos en comercios donde normalmente presentan alta concurrencia de personas y, advirtió que bares y cantinas deberán permanecer cerrados.

Sobre el brote surgido en el Hospital Universitario (HU) De la O informó que se han realizado mil 100 pruebas, de las que 42 salieron positivas, 600 negativas y se tienen pendientes 458 resultados.

Además, añadió de un posible brote en el Hospital Materno Infantil, donde una enfermera dio positivo, por lo que ya se realizan estudios a las personas que tuvieron contacto con ella.

El secretario de Salud informó que están en pláticas con la empresa Abbott para la adquisición de pruebas serológicas para determinar anticuerpos.

“Queremos implementarlas para algunas empresas que puedan proporcionárselas a sus empleados para ver la inmunidad que existe en su personal. (se adquirirían) las que se necesiten”.

La Secretaría de Salud informó que, al corte de hoy, se registraron 52 casos positivos de Covid-19 en el estado y se reportó el fallecimiento de cuatro personas más.

Con esto, el número de infectados llegó a dos mil 343 y de defunciones a 92.

Los pacientes que se han recuperado de la enfermedad ascendió a mil 160.