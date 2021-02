Enviará federación menos vacunas vs Covid a Nuevo León

La federación cambió la estrategia de vacunación contra el Covid-19 que había planteado a las autoridades de Nuevo León hace unos días, al reducir el número de dosis que se enviarán la próxima semana e iniciar en otras regiones distintas a las acordadas.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de estado mencionó que fue en una reunión virtual que sostuvieron este viernes todos sus homólogos del país, con la federación, donde se les avisó que en vez de enviar 384 mil vacunas la próxima semana, se enviarán sólo 36 mil.

Además de que finalmente no se iniciará la inoculación en Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, sino en la zona rural.

“Prácticamente hoy, me di cuenta de que, se cambian muy fácil las estrategias de un momento a otro, la información nos la pasan en un instante. Nos habían comunicado que íbamos a tener 384 mil, que se armaran las brigadas, viéramos la estrategia y los municipios y de repente para atrás los fielders y de 384 mil ahora nada más van a ser 36 mil 410”.

“Ahora no van a ser en esos municipios (Monterrey, Guadalupe y San Nicolás) ahora van a ser en la sierra, ejidos y zonas más distantes, que bueno que lleguen a esos lugares. Yo propuse hacerlo al mismo tiempo en la zona rural y en la zona donde tenemos más problemas. Lo único que quiero y les pido es que no se politice el tema”, explicó.

Dijo no estar de acuerdo porque en las zonas alejadas de la metrópoli no hay hospitales cercanos y los pacientes pueden tener algún efecto adverso a la vacuna.

Sobre la compra de vacunas contra el Covid que pretende realizar el Gobierno de Nuevo León, mencionó que “vamos a pasos lentos. No es fácil conseguir vacunas, hay muchas personas que quieren vender vacunas en el estado (…) no tienen el expertise o la capacidad porque nunca se habían dedicado a eso. Gracias al comité se está haciendo un análisis detallado para ver cuál es la mejor vacuna para NL. No hay vacunas suficientes en el mundo”.

MUESTRAN CONTAGIOS ESTABILIDAD

Por otro lado, De la O Cavazos dio a conocer las cifras diarias del comportamiento de la pandemia en el estado.

El funcionario resaltó que, el número de hospitalizaciones continúa a la baja al pasar de mil 347 a mil 256 en las últimas 24 horas.

También mencionó, que los casos positivos, con corte a este viernes, fue de 511 para un total de 161 mil 261. Éste es el quinto día consecutivo en que la cifra se mantiene dentro del rango de los 500, luego de mantenerse por encima de los mil.