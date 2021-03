Entrega 5 mil despensas para mitigar la pandemia

Con el fin de apoyar la economía de familias de Nuevo León afectadas durante la pandemia, debido al desempleo, Hernán Sada, conocido como “El Grillo” inició la entrega de cinco mil despensas, que fueron recibidas como un gran alivio por parte de las amas de casa que han tenido que sortear la actual crisis.

Las primeras 500 cajas con alimentos fueron entregadas en la colonia La Alianza, en un sector habitado por un grupo de familias que viven en condiciones precarias y con muchas necesidades, en una zona olvidada por las autoridades.

“Viva México. No están Solos”, es un movimiento de responsabilidad social emprendido por Hernán “El Grillo Sada”, al cual se sumaron en esta ocasión el joven empresario Guillermo Salinas y la Fundación EYG.

“Se trata de una entrega de despensas con el único fin de ayudar a familias que están sufriendo económicamente durante esta pandemia, en colonias con muchas necesidades y la idea es apoyar a las jefas de familia, estamos entregando una despensa por familia y seguiremos apoyando a nuestra gente”, afirmó Hernán Sada.

Con ese tipo de acciones, “El Grillo Sada”, espera que más empresarios de Nuevo León se sumen a esa gran iniciativa.

Por su parte, Guillermo Salinas, explicó que con este tipo de acciones buscan crear una cultura de ayudar a la gente e impulsar un cambio sustentable con la elaboración de ecoladrillos, a base de botellas de plástico rellenas del mismo material triturado que son utilizadas para mejorar sus viviendas.

“Son 500 despensas ahorita, el Grillo Sada puso más de la mitad y la idea es crear consciencia de que más gente sepa y entienda que no te tienes que ir lejos de tu casa a otro país, no te tienes que ir a África a tomarte fotos para que vean que estás ayudando, de eso no se trata, tu estas en un municipio muy privilegiado ya sea Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina, inclusive, San Pedro no se diga y a 10 minutos estamos en esta situación, con un Río Pesquería lleno de contaminación”, dijo Salinas.

Durante 2021, “El Grillo Sada”, continuará con el legado de su padre el reconocido empresario sanpetrino Hernán Sada Garza Evia, fomentando la cultura de la filantropía en beneficio de familias con necesidades apremiantes, apoyando la educación de niños, otorgando apoyos para instituciones de beneficencia, como una contribución para tener un mejor país.