Entre Líneas 30/05/19

Simulacro en Pemex

Si el día de hoy usted está circulando por la Estación de Compresión Ramones, carretera Federal Monterrey –Reynosa Km 88, y de pronto ve llegar bomberos y autoridades de protección civil y observa mucho movimiento de personal, fuego y explosiones, alrededor de las once de la mañana, NO SE ASUSTE, ni se alarme, es un simulacro que estará realizando PEMEX para fortalecer la cultura de la prevención y respuesta inmediata a cualquier contingencia en sus instalaciones.

El propósito de estos simulacros es asegurar que los trabajadores cuenten con la capacitación necesaria para responder oportuna y eficazmente en caso de suscitarse una situación real, así como verificar la correcta operación de los sistemas de alarmas y de los equipos de combate de incendios.

Esperamos que efectivamente todo salga como se planeó y que sea exitoso el simulacro.

CEMEX juega y comparte con niños

La fachada del Jardín de Niños Leonora Carrington fue renovada. 26 voluntarios de CEMEX llenaron de color el entorno de 140 niños en el municipio de Escobedo.

Este es solo un ejemplo de la campaña “juega y comparte” que aplican voluntarios de la planta Concretos y Cantera Monterrey.

Nos comenta Luz Elena Barragán, directiva de Cemex, que lo que buscan es que sus colaboradores participen en diferentes actividades que contribuyan a construir mejores comunidades. Señaló que “Juega y Comparte” se enfoca en la rehabilitación y mejora de instalaciones en instituciones que brindan atención a niños como escuelas, casas hogares y centros de educación especial.

Premio internacional para políticos jóvenes

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, fue nominado a los premios One Young World Politician of the Year 2019, que reconoce a los políticos jóvenes con más impacto de su generación.

De los 20 seleccionados a nivel internacional, el legislador es el único representante de México, mientras que la lista de Latinoamérica la completan el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y el gobernador brasileño de Rio Grande do Sul, Eduardo Leité.

De acuerdo a One Young World el premio fue creado para reconocer a los políticos jóvenes más impresionantes y con mayor impacto de todo el mundo.

Los organizadores nos comentan que los cinco ganadores serán elegidos en función del impacto que tengan en su comunidad y cómo han utilizado su posición para beneficiar la vida de los jóvenes.

Estos 20 políticos son ejemplos brillantes de los jóvenes que revitalizan el mundo de la política. Actúan como modelos a imitar para alentar a otros que se involucren o participan en la política a verlo como una de las fuerzas más fuertes para crear un cambio positivo en su país.

La corrupción en Nuevo León y su historia

En el contexto de la semana de la contaduría pública, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) ofrece una conferencia gratuita el día de hoy, a las cuatro de la tarde, en sus instalaciones del instituto.

El conferencista invitado es Víctor Zúñiga González, quien disertará sobre las “Historias de Corrupción Cotidiana: un estudio antropológico acerca de la corrupción ordinaria en Nuevo León”.