Entre Líneas 30/04/19

Garantizan Estado y empresarios servicio de transporte público

Lo nuevo en transporte. Después de dejar sin transporte, durante dos horas a miles de regiomontanos en toda el área metropolitana. Después de provocar pérdidas millonarias al comercio, a la industria y a la ciudadanía. Después del caos que provocaron en la ciudad. Ahora vienen a anunciar que están muy de acuerdo las autoridades estatales y los transportistas y que nos prometen que ya no habrá suspensión del servicio en ninguna ruta urbana.

Después que nos castigan, sin ninguna disculpa, nos dicen ya estamos de acuerdo, no se preocupen.

José Alejandro González Garza, representante de los voraces transportistas de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros, dijo que el servicio se prestará en el horario acostumbrado, sin contratiempos. No dijo porque no han cumplido los acuerdos contraídos hace dos años y qué hicieron para favorecer a los usuarios.

Por otra parte, el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, no dijo por que no les exige que cumplan primero y que luego hablemos de tarifas.

Tampoco dijo si van a subir a los movimientos sociales en contra del tarifazo, como Únete Pueblo, o al Senador Samuel García, que parece que es el único que le importa lo que pasa en el transporte, a esas conversaciones que tendrán el próximo 7 de mayo, donde se decidirá todo.

El vocero de los voraces dijo: “La ciudadanía puede estar tranquila” y los usuarios le preguntan ¿cómo puede asegurar eso?

Los usuarios nos han comentado que el señor anda en carro, no tiene problemas, probablemente nunca se ha subido a un destartalado camión y nunca lo han dejado esperando en el sol, a 40 grados, por dos horas, porque simplemente el chofer no le da la gana de parar. Tampoco le han asaltado en la ruta porque él no se sube, así que no sabe lo que es ir con el Jesús en la boca para que no te salga un delincuente, con cara de chairo, a quitarte lo poco que traes en la cartera.

Que es lo que veremos. Un gobierno inepto o un gobierno corrupto o un gobierno representante de la ciudadanía que es quien le paga ¿Qué gobierno veremos el próximo 7 de mayo?

Coca Cola invierte en Jalisco 2 mil millones de pesos

A través de sus aliados, Arca Continental (AC) y KOF, así como los demás embotelladores, Coca Cola México invierte 2 mil millones de pesos en la construcción de una planta lechera en Lagos de Moreno, Jalisco.

La planta será administrada por la empresa Jugos del Valle-Santa Clara, que es la operadora de todas las iniciativas de Industria Mexicana Coca Cola (IMCC) que tienen que ver con leche y jugos.

La intención es impulsar el sector agropecuario y el desarrollo de los productores locales de leche en la cuenca lechera de los Altos de Jalisco, donde se buscan generar 3 mil 700 empleos, al alcanzar su máximo de operación.

Estas instalaciones tendrán la capacidad de producir hasta 120 mil millones de litros al año y tiene el potencial de convertirse en la más grande del Sistema Coca-Cola a nivel global.

Lego se aplica para el día del niño

Lego invita al festejo del día del niño en sus Lego Stores. Ahí los niños, y sus papás, podrán construir y divertirse.

Desde luego, la empresa Lego tendrá en exhibición las novedades de temporada que incluyen los personajes de Star Wars, Disney, Marvel y para los papás el Ford Mustang , ya saben, el azul con las franjas blancas.

También nos comenta la empresa Lego que abrirán una nueva Lego Store en León, Guanajuato.

Las inversiones no paran.