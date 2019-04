Entre Líneas 25/04/19

Desmiente Coca-Cola México Fake News sobre Joya

Ayer en las redes sociales se difundieron rumores sobre la salida del refresco Joya del mercado. Permítame que le relate lo que ocurrió.

Una persona llamada Eduardo Elizondo, que no trabaja para Coca Cola, ni es vocero de la empresa, y con información de Luis Carlos, otra persona que no es experto de nada, ni vocero de nadie. Y solo porque tienen una computadora y un blog. se les ocurrió anunciar en su blog que el refresco Joya salía del Mercado. y además agregaron, quizás para darle veracidad a sus mentirosas palabras, #BOMBAZO y #NOESBROMA.

Los medios sociales le dieron valor a esta información, haciéndola circular y en dos horas todos comentaban sobre la salida del refresco, o sea era viral.

Joya tiene más de cincuenta años en el mercado y se le ha invertido mucho dinero y tiempo en construir la como marca, y estas personas de manera irresponsable, porque no son periodistas y no cumplen con los principios del periodismo, con su comentario afectaron a la marca y obligaron a una empresa respetable, que cotiza en bolsa y que tiene la obligación ante sus accionistas de actuar dentro del derecho y de cumplir los principios de ética en los negocios, a emitir un comunicado desmintiendo lo que estas personas irresponsable dijeron. Fue una “fake news” generada de manera irresponsable.

La tarea de los periodistas es informar con fuentes veraces lo que ocurre en la comunidad y en los mercados. En estos penosos casos, también hay que reportar cómo ocurren estos impactos no deseables que trastocan el comportamiento de los mercados de los que dependen miles de puestos de trabajo y millones de pesos en recursos. No creamos todo lo que se dice en las redes sociales, no son fuentes informativas. Lección aprendida.

Startupbootcamp FinTech

Esta es una información solo para expertos en startups y tecnologías. La firma aceleradora Startupbootcamp FinTech llegará a Monterrey el próximo 30 de abril para seleccionar a las mejores startups neoleonesas como parte de sus esfuerzos de reclutamiento para su tercera generación. La FinTech, líder a nivel mundial, busca conocer las soluciones financiero-tecnológicas de la región y visitará adicionalmente 11 ciudades durante su FastTrack Tour, e invita a todos los interesados a registrarse en la siguiente liga: https://www.f6s.com/sbcfintechmexicocityfasttrack2019/connect

Tras registrarse la firma elegirá a los mejores proyectos. Las startups elegidas tendrán la oportunidad de conocer al equipo local, recibir mentoría y retroalimentación sobre su solución financiero- tecnológica, además de tener más oportunidades de entrar a la tercera generación de dicho programa regional de aceleración. La firma realizará en Monterrey una sesión de Office Hours en colaboración con INCMty, buscando conocer mejor al ecosistema emprendedor FinTech de Monterrey de primera mano, considerando el gran talento en la ciudad y sus alrededores.

Startupbootcamp, ayuda a fundadores de tecnología en etapa temprana para escalar rápidamente en sus compañías, al proporcionar acceso directo a una red internacional de mentores. Esto bajo una capacitación de 3 meses. Creando inversionistas relevantes.

La Infraestructura global educativa

Nueve universidades líderes en el mundo trabajan en el diseño de una infraestructura global que les permitirá emitir, compartir y verificar credenciales académicas en formato digital.

El Tec de Monterrey es la única universidad de Latinoamérica que participa en el proyecto. Adicionalmente están el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad Harvard, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Irvine de Estados Unidos; la Universidad Técnica de Múnich y la Universidad de Potsdam de Alemania; la Universidad Tecnológica de Delft en Países Bajos y la Universidad de Toronto en Canadá. La infraestructura se diseña con el uso de registros distribuidos y tecnología basada en una sólida criptografía, que previene la manipulación y el fraude de datos. Con esta innovación educativa, las instituciones podrán registrar y administrar las credenciales digitales de sus estudiantes de una forma fácil, segura y económica, minimizando la falsificación de la información, atendiendo así necesidades de profesionistas, empleadores y sistemas educativos.