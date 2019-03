Entre Líneas 25/03/19

FINSA consolida adquisición de portafolio industrial

FINSA, desarrollador industrial y filial de Walton Capital, realizaron la adquisición de un portafolio de propiedades industriales clase A en mercados estratégicos.

Sergio Arguelles, presidente y Director General de FINSA, comentó y detalló la adquisición de un portafolio de 98 mil metros cuadrados, integrado por ocho propiedades industriales ubicadas en los estados de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.

Las propiedades están ocupadas actualmente por inquilinos Premium en distintos sectores económicos.

El objetivo de la operación es invertir en activos inmobiliarios clase A con el fin de otorgar atractivos rendimientos de capital, ajustados al riesgo para los inversionistas institucionales, así como la consolidación de FINSA como desarrollador líder en México.

Lanzamiento del Programa de Aceleradora de Negocios

Entrepreneurs’ Organization llevará a cabo el lanzamiento del programa de EO Accelerator en Monterrey el próximo 27 de marzo en el salón Nuevo León del Club Industrial.

El evento inicia a las 2 de la tarde con la conferencia “CEO of Self, create the best versión of you” a cargo de Dan Quiggle.

Se espera que de este evento salgan 15 iniciativas viables, candidatos, para llevar su negocio de una facturación de por lo menos 250 mil dólares anuales a 1 millón de dólares.

El programa tiene una duración de 24 meses y contempla los temas siguientes: Metodología probada Entrepreneurs’ Organization (EO), reunión mensual en un grupo de Accountability, acceso a coaching (con miembros de EO), networking con la comunidad de EO, metodología probada internacionalmente de “Scaling Up”, ecosistema de Accelerator en donde tendrá contacto directo con otros participantes en el programa de EO Accelerator en más de 40 ciudades en el mundo.

Este programa se ha llevado a cabo de manera exitosa desde su inicio en 2005, hoy cuenta con más de 600 graduados de 58 programas en 22 diferentes países.

Para el capítulo de Monterrey esta será la primera generación de EO Accelerator.

Grupo Bimbo, desarrollo sostenible

Los que están hacendo gestiones destacadas son los directivos de Grupo Bimbo, empresa que impulsa iniciativas sustentables e innovadoras, enfocadas a mejorar sus procesos y el aprovechamiento de fuentes alternativas de agua en todas sus operaciones. Esto definitivamente forma parte del compromiso de la empresa.

Bajo tres líneas de acción: Reducción de Consumo, Tratamiento y Reúso y Nuevas Tecnologías, Bimbo ha invertido en tecnología e innovación para lograr resultados óptimos en materia de uso de agua.

Durante el 2018 Grupo Bimbo logró resultados considerables, como por ejemplo la disminución del 2 por ciento en el consumo total de agua con respecto al 2017, adicionalmente el 74 por ciento de toda su agua tratada es reusada en servicios como riego de áreas verdes y lavado de vehículos.

También en 2018 incursionaron en nuevas tecnologías enfocadas en la optimización del proceso de tratamiento de agua residual, lo cual, permite reducir los espacios requeridos para el tratamiento, y obtener mejor calidad de agua para su reúso; a nivel global cuentan con 57 plantas de tratamiento y más de 55 sistemas de captación de agua pluvial.

¡Enhorabuena por Bimbo!