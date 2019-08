Entre Líneas 22/08/19

Tecnología inmersiva en el TEC

El Tecnológico de Monterrey inauguró ayer en cinco ciudades del país las Zonas VR, que ofrecerán a la comunidad estudiantil la posibilidad de experimentar aprendizaje inmersivo con tecnología de realidad virtual y el equipamiento necesario para explorar, estudiar y/o realizar actividades y tareas diseñadas por sus profesores.

La realidad virtual es una tecnología emergente que está generando disrupción en diferentes sectores; en la educación ofrece la oportunidad de adquirir aprendizaje vivencial con experiencias que difícilmente podrían realizarse de otra manera, tales como laboratorios de química para manipular moléculas, recorridos por lugares distantes del mundo para aprender sobre la cultura y arquitectura o modelación de esculturas y prototipos tridimensionales que convierten al alumno en un protagonista creativo

Durante el semestre agosto-diciembre 2019 se espera que 20 mil alumnos a nivel nacional experimenten las “Zonas VR” como complemento formativo para aprender de una manera vivencial.

Los estudiantes tendrán a su disposición 47 aplicaciones de realidad virtual que abarcan disciplinas muy diversas como modelación, prototipaje, salud, química y arte, entre otras.

Eficiencia energética en edificios

Expo Eficiencia Energética es la exposición industrial que anualmente reúne instituciones públicas y privadas, empresas proveedoras y profesionales de los diferentes sectores para presentar los últimos adelantos tecnológicos para el ahorro y la generación de energía utilizando fuentes alternas.

En el marco de la Expo, en Cintermex, se presenta la conferencia Eficiencia Energética para la Disminución de Costos Operativos en la Industria, Edificios y Hospitales, que será impartida por Ricardo Velázquez Lechuga, de Acciona Servicios Urbanos y Medio Ambientales México.

La conferencia se llevará a cabo el día de hoy a las 15:45 horas en Cintermex.

Hacia dónde va Oxxo en Brasil

Recientemente FEMSA Comercio anunció que adquirió el 50 por ciento de “Raízen Conveniencias” por un valor estimado de 561 millones de reales (141 millones de dólares).

Raizen, la empresa con la que hizo la alianza la empresa regiomontana, actualmente opera más de seis mil 200 Estaciones de Servicio de Shell en Brasil. Aproximadamente mil de esas gasolineras funcionan con una tienda de conveniencia de la marca Select. Así que OXXO adquirió 500 de esas tiendas de conveniencia. Es lógico pensar que podría aumentar su alianza para adquirir también las gasolineras.

Veremos que sucede. Veremos si siguen la misma estrategia que siguieron en Perú con las farmacias o explotan su potencial económico con el mercado de las gasolineras de Shell /Raizen. Recordemos que Shell fue el primer aliado, en el negocio de gasolineras de OXXO, en México.

Bonafont a punto de perder el juego

Cada que se viene la temporada de calores en Monterrey, Bonafont desaparece del mercado.

Es irónico que esto pase a pesar de la aceptación que tiene la marca. Sus competidores felices porque es cuando se quedan con parte del mercado de consumo de agua en garrafón. No abastecen suficiente a los Oxxos y no entregan en sus rutas domiciliadas. Se imaginan si los del garrafón azul tomaran a cambio los garrafones rositas de Bonafont por los suyos, se quedarían con el mercado. No entendemos que pasa en Bonafont, cualquiera se da cuenta de su deficiencia.

Uber no desplazó a los taxistas. Los taxistas se fueron solitos del mercado por mal servicio. Eso es lo que está haciendo Bonafont, está dando un mal servicio.