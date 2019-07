Entre Líneas 22/07/19

HEINEKEN y la Cumbre de Fondos de Agua

HEINEKEN México enfatizó su compromiso con la protección del agua al reconocer que la colaboración con diversos aliados, como los Fondos de Agua, es un catalizador para el logro de resultados pues para generar un cambio sustancial es necesario sumar esfuerzos. La cervecera, que en México cuenta con siete plantas de producción, cuatro de las cuales están en zonas de estrés hídrico, sabe que innovar en proyectos que permitan la reducción del consumo del recurso es un tema crucial para su operación. Por tal motivo, promueve proyectos de compensación hídrica, así como la mejora de la eficiencia y ahorro en consumo de agua en sus plantas de producción.

Marco Mascarúa, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de HEINEKEN México, destacó que la cerveza es 95 por ciento agua, así que este es el principal recurso para HEINEKEN, ya que “sin agua no habría insumos, sin insumos no habría cerveza y sin cerveza no habría negocio ni empleos. La participación de HEINEKEN México en la Cumbre de Fondos de Agua, es una estrategia más de la compañía para motivar a las organizaciones y empresas a invertir en diferentes proyectos a favor de la seguridad hídrica, mitigar los riesgos de uso y, finalmente, potenciar los resultados.

Turismo de Acapulco

Para dar a conocer el destino turístico, empresarios e integrantes del Gobierno de Acapulco, realizaron una caravana en Monterrey, buscando impulsar lazos en lo económico, social y cultural.

El agradable clima de la región, su historia y las diversas actividades que pueden disfrutar sus vacacionistas, hacen de Acapulco un excelente lugar para convivir y hacer negocios, mencionó Sergio Anguiano Ayala, Director General de Canaco Monterrey.

Con más de 17 playas a lo largo de sus 92 kilómetros de extensión, Acapulco cuenta con una ocupación hotelera de más del 80 por ciento cada fin de semana, por lo que su economía depende del 78 por ciento de los turistas, explicó Javier Saldívar Rodríguez, Vicepresidente de Concanaco Regional Zona Sur.

Diplomado para “reconstruir”

Con la intención de generar una transformación positiva en Nuevo León, la Universidad de Monterrey en conjunto con Mesa Metrópoli Monterrey, creó el diplomado “Conoce las causas, soluciona las consecuencias”.

La primera edición del taller será encabezado por Jorge Atilano González Candia S.J., director del Centro de Investigación y Acción Social por la Paz (CIAS), y dará inicio el próximo 23 de agosto con el objetivo de impartir conocimiento y desarrollar competencias para la evaluación y análisis de políticas públicas y programas con alto impacto social.

Esto se logrará por medio de la enseñanza de la metodología de Reconstrucción del Tejido Social (RTS), la cual será impartida en 10 módulos y 100 horas de teoría y trabajo por facilitadores del CIAS. Mientras que los participantes fueron cuidadosamente seleccionados e invitados por su perfil, pues deben demostrar interés en proyectos alineados a la RTS; tener experiencia en proyectos sociales; participar en iniciativas sociales de manera profesional o voluntaria; entre otros factores.

Hasta siempre Don Pepe

El jueves pasado falleció Don José A. Chapa Salazar, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey de 1983 a 1984.

Don Pepe, como lo conocían sus amigos y comerciantes regiomontanos, fue un gran líder empresarial en épocas donde a los dirigentes del sector privado no les temblaba la voz para fijar su postura frente a las decisiones gubernamentales. Gracias a su liderazgo, Don Pepe fue elegido presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio para el período 1986-1988, época en la que los organismos empresariales eran un contrapeso del sector público. Además de su actividad empresarial, Don Pepe también apoyó al sector educativo, ya que fue miembro honorario del Consejo Directivo de la Universidad de Monterrey.

Descanse en paz Don José A. Chapa Salazar.