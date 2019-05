Entre Líneas 22/05/19

Jóvenes Trabajando

Con el propósito de impulsar el buen desempeño, de los jóvenes que realizan su Servicio Social y Prácticas Profesionales en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para la adquisición de un empleo formal. CONDUSEF y GNP establecieron un convenio y un mecanismo de colaboración para aprovechar las habilidades financieras de esos jóvenes. El programa se le llamó “Jóvenes Trabajando”.

La idea del convenio es que los estudiantes que prestan su servicio social y sus prácticas profesionales en la CONDUSEF, que son formados y capacitados en los diferentes ámbitos del sistema financiero, pero particularmente en seguros, reciban una oportunidad para continuar su vida laboral en el Centro de Contacto de GNP Seguros.

Los expertos en seguros de la entidad comentaron que este Programa es una gran oportunidad porque no solo les da una continuidad de su vida de trabajo en estas primeras dos etapas. Para GNP es una gran fuente de reclutamiento para otras instancias superiores y el propio Centro de Contacto.

Renovación de vagones se cancela

Bastante calladitos están los del gobierno de Nuevo León, luego de que trascendiera que la empresa Ferrostaal se echara para atrás con la re-manufactura de los 24 vagones para la Línea 1 y la Línea 2 del Metro.

Si bien Ferrostaal es una empresa internacional que presta servicios industriales en todo el mundo, aquí no se aclaró cuál fue la causa del fracaso de la negociación con la empresa, quizá se deba a que la empresa tiene un sólido prestigio ético y no se presta a subterfugios. Por lo pronto ni el gobernador Jaime Rodríguez, ni el secretario General de Gobierno, Manuel González, han salido a explicar el asunto.

Sin embargo, las aguas se aplacaron ante otro trascendido: que el gobierno de Nuevo León ya amarró la re-manufactura de los 24 vagones con la empresa referida como Talbot. Sencillamente el gobierno de “El Bronco” no da una: no puede con los camioneros y sus tarifas elevadas, no logra poner en marcha la Línea 3 del Metro, y ahora Ferrostaal se le echó para atrás con la re-manufactura de los 24 vagones.

A ver si con Talbot por fin ya da una a su favor este gobierno.

100 hoteles Hilton en México

En su centésimo aniversario, la cadena hotekera Hilton dejó saber el día de ayer que está listo para celebrar el hito de su hotel número cien en México para el año 2022, destacando que en esta lista se encuentra el Hilton Monterrey Valle Oriente que abirá sus puertas a fines del 2021con 200 habitaciones.

Con varios nuevos acuerdos anunciados este año y otros en proceso, Hilton planea abrir aproximadamente 10 hoteles en forma anual durante los próximos tres años, agregando 30 nuevas propiedades y más de 4 mil 500 habitaciones a su cartera actual de casi 70 hoteles en México, el país con una de las carteras más grandes de Hilton.

Mundo Inmobiliario de AMPI

Tiburones Inmobiliarios, es una iniciativa que busca capacitar y proveer herramientas de última tendencia para los asesores inmobiliarios de México.

Hoy a las 9 de la mañana será el lanzamiento de Tiburones Inmobiliarios en el hotel Grand Fiesta Americana.