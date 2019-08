Entre Líneas 20/08/19

Invierten en nueva Plaza Sendero Santa Catarina

Pese a la incertidumbre en el sector empresarial que ha detenido proyectos de inversión por decisiones y acciones de la actual Administración del Gobierno Federal, Grupo Acosta Verde levanta la mano para dar inicio a la construcción de un nuevo e importante desarrollo comercial.

La compañía desarrolladora de las plazas comerciales Sendero, que preside Jesús Acosta Verde, ya gira invitaciones a la ceremonia de “inicio de obra” para la construcción de un nuevo centro comercial en ese lugar.

Destacan que Plaza Sendero Santa Catarina, proyectada para abrir sus puertas en mayo de 2020, contará con una tienda Merco, un complejo Cinépolis con 10 salas de cine, más de 200 tiendas de diferentes giros y un estacionamiento para 2 mil vehículos.

La compañía cuyo Director General es Jesús Acosta Castellanos, afina un plan de aperturas de cuatro plazas comerciales por año en los próximos años.

Afirman que esta nueva inversión contribuirá además a mejorar la imagen de la zona y atenderá las necesidades de consumo y entretenimiento de miles de familias.

Esta será la plaza comercial número 40 desarrollada por Grupo Acosta Verde en el país en sus más 30 años de operaciones y la número 21 en su cartera actual de centros comerciales en operación.

Clínica vs cáncer de mama

Eva Clinic nació como un brasier con 192 sensores térmicos capaz de detectar hasta la más pequeña anomalía en los senos de las mujeres mayores de 20 años.

Inicio como un star up que logro levantar más de cinco millones de dólares y luego construir la primera clínica en Puebla. En este mes de agosto instalaron sus primera clínica en Monterrey.

Su creador es el joven regiomontano Julián Ríos y según declaraciones que ha hecho públicas espera ofrecer en este año una tercera clínica en la ciudad de México. Según sus propias palabras, este método revoluciona la detección oportuna de la enfermedad con pruebas indoloras, que no son invasivas, ni emiten radiaciones, por lo cual son aptas para cualquier mujer mayor de 20 años.

Aportación a Bomberos de Nuevo León

Home Depot México, la tienda de mejoras para el hogar número uno en México, comprometido con mejorar la calidad de vida de las comunidades en donde opera, entregó un monto por más de 149 mil pesos a Bomberos de Nuevo León a través de su programa nacional de donaciones.

Esta aportación servirá para rehabilitar las 17 estaciones con las que cuenta la organización en el estado, mismas que dan servicio a las necesidades de más 5.1 millones de personas que viven en Nuevo León.

Adicionalmente a este beneficio para los Bomberos, Home Depot apoyó en 2018 con más de 12.1 millones de pesos a 74 instituciones y organizaciones de asistencia social en el estado como escuelas, parques y casas hogar en beneficio de más 500 mil personas que asisten a estos espacios.

La UDEM y meet the Drapers

Meet the Drapers es el primer reality show de televisión en el que puedes invertir, junto con millones de inversionistas, en nuevas empresas. Republic, en asociación con Sony y la familia Draper, le brinda la oportunidad de ponerse en el lugar del inversionista de Silicon Valley. La UDEM ha organizado una competencia donde los emprendedores regiomontanos tendrán la oportunidad de lanzar su empresa ante los jueces. El ganador tendrá la oportunidad de pitchar en el programa “Meet the Drapers” en Silicon Valley. La fecha es el 31 de agosto. Meet The Drapers es el nuevo Shark Tank Show realizado por la familia Drapers de Silicon Valley.

Durante el evento estarán presentes Sarika Batra Directora y Productora del programa Meet the Drapers, Dave

Martínez y Goretti Campbell, Fundadores de DMV - Impulsores en Tendencias Tecnológicas para el trabajo en Silicon Valley.

Link para los emprendedores: https://www.eventbrite.com/e/competencia-de-pitcheos-meet-the-drapers-monterrey-tickets-68497039489.