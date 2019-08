Entre Líneas 19/08/19

Oxxo: Si no le gusta aquí, compre en el Seven

Será el sereno o ¿Será el calor? El caso es que los dependientes de OXXO siguen haciendo de las suyas en la baja calidad de servicio, caracterizado por constantes caídas en su sistema de cobro, o el ´síndrome´ de la segunda caja, cuando pueden hacerse filas de hasta 10 personas o más y siguen sin abrir la segunda caja, o el: “no sé cuánto cuesta”; o “esta caja no, estoy haciendo corte” o la falla en la corresponsalía bancaria con cierre anticipado al horario y en no dar este servicio, porque se “cayó el sistema”, en fin…

Y bien esto puede ser entendible porque los sistemas son falibles, y la causa puede ser multifactorial, lo que no se vale es que los dependientes y/o líderes de tiendas de OXXO traten de forma déspota y grosera a sus clientes, esto ocurre frecuentemente en un OXXO situado en la Avenida Benito Juárez que está a un lado de una tienda FAMSA y frente a una de Soriana en la acera baja de Estación Lerdo de Teja del Metro en Guadalupe. Resulta que este fin de semana el sistema de pago de tarjeta no funcionaba, y sólo cobraban en efectivo, y cuando los consumidores que no traían suficiente dinero para comprar los artículo que llevaban y tenían que dejarlos y decirles que por qué no lo reportaban al OXXO ESCUCHA, la respuesta de los dependientes de tienda, con sarcasmo y cinismo fue: “No batalle, quéjese en la oficina de arriba, al cabo es sábado en la tarde y está cerrado, o mejor compre en el Seven, ahí no falla, ja, ja, ja… “

Ojo esto no es un ´changarro´, es un OXXO, sí la tienda que está a punto de llegar a Brasil, que ya está en Colombia y tiene más de 18 mil tiendas de ¿conveniencia? en México, su gran mayoría en Nuevo León. La que presumen sus directivos por ser la que genera más rentabilidad en la conferencia con analistas cada trimestre.

En realidad, los OXXO podrán tener cosas buenas, y muchas, pero las MALAS de verdad que opacan y matan sus slogans de: “Siempre listos, siempre ahí” o “Queremos verte feliz”. ¿A poco? ¿En serio?, con todo esto más bien deberían decir: En OXXO: “Queremos verte INFELIZ”.

Foro de Mujeres Empresarias y Ejecutivas EXATEC

El día de mañana, a las seis de la tarde, inicia el Foro Anual de Líderes que Trascienden que organiza la Asociación de Mujeres Empresarias y Ejecutivas EXATEC con el tema “La reinvención de los negocios aprovechando las nuevas plataformas y oportunidades de venta”.

Si aún no ha registrado su asistencia, lo puedes hacer en el link https://forms.gle/vqAFwdd5P7Pdq2ha6, una parte de lo que se reciba, de a100 pesos por persona, será para el Programa Lideres del mañana del ITESM.

Al día siguiente del Foro, el miércoles 21, la Asociación de mujeres empresarias y ejecutivas EXATEC ofrecen el taller: “Aprende a vender en Amazon”. Para separar tu lugar al taller puedes registrarte en este link https://forms.gle/WXkw4weMMtLcwqRr5

Expos industriales, en lo alto

Mucha actividad se verá esta semana en Cintermex, pues llegan los materiales para armar las tres exposiciones industriales, las más grandes de este año, que tendrán lugar del miércoles 21 al viernes 23 de agosto.

En estos tres días estarán llevándose a cabo las expos: CONSTRUCTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA y POLIPLAST, que organiza el mismo centro de negocios, así como la Expo PyME, de CAINTRA. Por ello no es de extrañar que la expectativa sea que las empresas expositoras de más de 600 marcas y los más de 10 mil visitantes que se esperan —procedentes de más 10 países, como Estados Unidos, China, Alemania, Canadá y España— lleguen a realizar negocios por entre 500 y 600 millones de pesos. Los empresarios de la ciudad más industriosa del país seguramente van a aprovechar tener reunidos esta variedad de sectores industriales en los que habrá oportunidades de lograr negocios, alianzas, sinergias, adquisiciones, ahorros y adquirir conocimientos en sus relevantes conferencias, entre otros, pues las cuatro expos se realizan sólo una vez por año, además que al pagar por la entrada de una, se puede accesar a otra a un precio preferencial o incluso gratis. Bienvenidos a nuestra pujante ciudad.