Entre Líneas 17/06/19

Banorte y Walmart

Más apoyos para los usuarios de la banca. Banorte llegó a un acuerdo con la cadena de autoservicio más grande del país, Walmart de México y Centroamérica, que permitirá a sus más de 12 millones de clientes hacer retiros por hasta 4, mil pesos en las más de 2 mil 450 unidades de la cadena a nivel nacional.

Con este esquema, los clientes de Banorte, así como los beneficiarios de los programas sociales con tarjetas emitidas por este banco, podrán hacer disposiciones de efectivo al realizar una compra mínima por un valor de 15 pesos en los formatos del grupo: Walmart, Bodega Aurrera, Superama y Sam’s Club. Banorte da un paso adelante en favor de la bancarización. Con esta unión suman ya con 10 grandes alianzas comerciales que fomentan la inclusión financiera para millones de mexicanos, aunque canceló la de OXXO.

Confía S&P en Nuevo León

Standard and Poor´s asignó una calificación de “mxAA +” a dos créditos contratados en diciembre del 2016 por el Gobierno de Nuevo León por un monto conjunto de tres mil 500 millones de pesos con Banobras, lo que implica que la calificadora confía en que el gobierno cumpla con su compromiso financiero.

La empresa explicó que la deuda calificada en la categoría de ‘mxAA’ difiere tan solo en un pequeño grado de las calificadas con la máxima categoría e indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La calificadora detalló que cada financiamiento cuenta con la afectación específica de un porcentaje del Fondo General de Participaciones (FGP) que corresponde al Estado de Nuevo León.

Los créditos en cuestión están denominados en pesos mexicanos, con pagos mensuales de interés y capital y tienen un periodo de gracia para el pago de capital de 12 meses. Ambos devengan intereses a una tasa variable referenciada a TIIE28 más un diferencial revisable conforme a la calificación crediticia de los financiamientos.

Mayor control vehicular

El Instituto de Control Vehicular (ICV) de Nuevo León acordó con las autoridades fiscales de Coahuila la firma de un convenio que facilite el intercambio de información sobre vehículos y conductores registrados en ambos padrones.

Este convenio permitirá facilitar la identificación de los vehículos, su situación jurídica, antecedentes y conductores cuando circulen en vialidades nuevoleonesas. Además, reducirá los tiempos de respuesta de las validaciones documentales necesarias para que un vehículo solicite su registro en Nuevo León o un conductor busque obtener su licencia, habiendo estado antes en la vecina entidad. Por parte de la administración fiscal de Coahuila, Javier Díaz González, consideró importante compartir también las buenas prácticas que cada entidad está implementando en materia de control vehicular para fortalecer la seguridad pública y vial.

Observatorio Universitario previene violencia

Pues resulta que Aldo Fasci presenta una estrategias de inteligencia social para crear un observatorio universitario que prevenga la violencia. Sr. Fasci, en el 2008 se creó el Observatorio Ciudadano en el estado. En esa fecha se intentaba incorporar hasta taxistas en el modelo y el gobernador en turno (Natividad) juraba que con eso se reduciría el delito en la entidad. Se pidió apoyo a la ONU para el know how, Coparmex puso sus oficinas y la IP puso lo que siempre pone: dinero. Han pasado 11 años y el último reporte del susodicho observatorio ciudadano sigue reportando aumento de criminalidad. El gobierno del estado sigue haciendo como que la virgen le habla y los delincuentes, pues ahí siguen. Se habla de crear modelos ¿que no lo pagamos a la ONU, para que crear nuevos modelos? Fasci comenta que: hagamos una metodología, hagamos una logística entre todos.

Recuerde Sr. Fasci, la historia no desaparece con el cambio de gobierno, sigue ahí. Pero démosle el beneficio de la duda. Veremos.