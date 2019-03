Entre Líneas 14/03/19

Cemex Day

La cementera llevará a cabo su reunión anual con inversionistas y analistas en Nueva York, el próximo miércoles 20 de marzo.

Se espera que la alta dirección exponga la estrategia de negocio y financiera para este año, conocer las expectativas que se tenga en las operaciones en sus diferentes regiones, así como estimados y otros temas relacionados.

Será importante saber cuál es la visión de la compañía regiomontana en mercados como México y Estados Unidos y si tiene en el radar expansiones en alguna de las plantas en territorio mexicano y estadounidense.

Más conectividad de Volaris

Nos comentan que Volaris, tendrá dos nuevas rutas domésticas que conectarán diariamente de manera directa a Monterrey con Oaxaca y Los Cabos, como parte del reforzamiento de sus operaciones en Monterrey.

Será a partir de noviembre, cuando la línea aérea saldrá de Monterrey a las 5:25 a.m. para arribar a las 7:25 a.m. a la capital oaxaqueña, el retorno partirá de Oaxaca a las 8:20 a.m. para llegar a Monterrey a las 10:17 a.m.

También estará lista la ruta entre la capital regiomontana y Los Cabos que saldrá de Monterrey a las 3:21 p.m. aterrizando a las 4:29 p.m. en el destino turístico de Baja California Sur; regresando de Los Cabos a las 4:59 p.m. para llegar a Monterrey a las 7:21 p.m.

Todo indica que Volaris ha buscado diversificar su oferta hacia rutas más redituables para sortear los retos que enfrenta el sector de la aviación civil ante mayores precios de combustible y el exceso de oferta en algunas rutas.

FAMSA lanza ‘El Gran Sin Fin’

La cadena nacional de tiendas departamentales FAMSA implementó en sus 377 establecimientos distribuidos en 135 ciudades de 27 entidades de la República Mexicana, una novedosa estrategia de comercialización con la que adelantará del jueves 14 al lunes 18 de Marzo, los beneficios que ofertaba sólo en los últimos meses de cada año a los consumidores con programas de importantes descuentos en muchos de productos.

Este nuevo programa lleva el nombre de “El Gran Sin Fin de ofertas”.

Con este programa busca ofrecer a sus clientes la mejor opción para la adquisición de productos que satisfagan sus necesidades con los precios más bajos y asegura que son ofertas verdaderas, con precios reales, en tiempos comercialmente atípicos lo que representan un diferenciador en el mercado.

Suben calificación a la UANL

Debido al buen desempeño financiero que ha registrado la Universidad Autónoma de Nuevo León, S&P Global Ratings le subió su calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional -CaVal- a ‘mxAA-’ de ‘mxA+’.

La calificadora agregó que en su opinión, la UANL mantendrá eficientes políticas de disciplina financiera, mientras mantiene una posición de liquidez estable y una tendencia decreciente en su nivel de endeudamiento en los próximos dos años.

Dijo que la perspectiva es estable, lo cual refleja su expectativa de que la UANL mantenga políticas financieras disciplinadas en los próximos 12 a 18 meses, lo que le permitiría presentar márgenes operativos positivos y un nivel de deuda decreciente.

S&P analiza dos posible escenarios para la UANL, en el negativo dijo que en los próximos 12 a 18 meses, podría revisar la perspectiva a negativa si se debilita el margen operativo como resultado de mayores presiones de gasto operativo, por una significativa reducción en las transferencias gubernamentales, y/o si los recursos disponibles se erosionan considerablemente.

En el lado positivo, podría mejorar la calificación en los próximos 12 a 18 meses si la universidad continúa fortaleciendo su posición de liquidez y los recursos disponibles para gastos operativos anuales.