Entre Líneas 12/03/19

Leyes anti-corrupción

Parece que ahora sí los coordinadores de las bancadas en el Congreso del Estado van a sacar las leyes pendientes que hay en materia anticorrupción en la entidad.

Al menos eso fue lo que prometieron a los integrantes de la Coalición Anticorrupción, a dar prioridad y seriedad a las reformas pendientes en Nuevo León, sin las cuales el sistema estatal no puede funcionar de manera óptima. Concretamente, la Coalición les pidió a los legisladores dar real prioridad a la lucha contra la corrupción en la agenda legislativa, comprometiéndose a aprobar la Ley de Responsabilidades Administrativas, terminar la modificación de la Ley del SEA (reemplazos en Comité de Selección y renovación inminente del Comité de Participación Ciudadana) y la reforma al Código Penal en lo que respecta a los delitos de corrupción, antes de finalizar el mes de abril. Además, que haya una información clara de las Comisiones hacia los ciudadanos sobre su trabajo, dejando claro qué propuestas ciudadanas fueron tomadas en cuenta y cuáles no, fundamentando los motivos para estas decisiones y abriendo espacios para reuniones de discusión sobre puntos específicos, en caso de ser necesario. Si uno no fuera desconfiado y no creyera que tienen un interés político oculto, parecería que la Coalición Anticorrupción se está poniendo las pilas, por lo pronto veremos a finales de abril sus resultados.

100 días de AMLO

Movimiento Ciudadano calificó como agridulce, en materia de anticorrupción y economía, el resultado de los primeros 100 días de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Senador Samuel García Sepúlveda comento que sólo se informa el qué y no el cómo, para resolver los problemas del país. Al legislador le gustaría saber cómo se van a desdoblar los programas y las acciones que anuncia y no cumple. Con mucha enjundia comentó el Senador García: No hay un pez gordo en la cárcel, a los corruptos los cesan, no los meten a la cárcel. En materia económica ha empezado con el pie izquierdo. El Presidente peca de frialdad hacia las estancias infantiles. Se le acabó el tiempo de promesas, no queremos otro “Bronco”. Nos dice que la eliminación del programa de estancias deja 330 mil niños sin estimulación temprana, sin cuidado. Al mismo tiempo le retira, a los padres y madres, la oportunidad de ir a trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están bien cuidados, y obviamente a 9 mil 100 estancias que hoy se quedan sin ese apoyo. Esta historia no ha terminado, los padres no se quedarán con los brazos cruzados.

Salvaguarda al acero

México renueva por seis meses la salvaguarda arancelaria del 15 por ciento a importaciones de acero con países con los que no tiene acuerdos comerciales Se espera que la renovación de la medida se aplique para las 186 fracciones arancelarias que estaban contempladas en la salvaguarda que no se renovó en enero. Nos comentan que entraría en vigor esta semana, una vez se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre miércoles o viernes. Estaremos pendientes.

ERIAC Capital Humano y las tendencias del sector

Los que amanecen muy activos esa mañana son los socios de ERIAC Capital Humano con la conferencia: “Impulsar el Crecimiento del Negocio con RH” que exponen Gabriel Rodríguez, Gerente Regional para América Latina de Gartner y Mark Whittle, Vicepresidente de Consultoría de la misma firma especializada.

Su exposición presenta las nuevas tendencias del sector, sustentadas en la Encuesta Global de Gartner para 2018 que se elabora sobre la muestra de 983 líderes de RH de la región y cuyo principal hallazgo revela que solamente el 13 por ciento de los CEO´s en la organizaciones cree fuertemente que el modelo actual de Capital Humano efectivamente impulsa los objetivos del negocio y un 30 por ciento considera que el esquema de RH es inefectivo.

Importante también será conocer su postura sobre los nuevos desafíos para las empresas en este sector y que representan los sindicatos, en el sector laboral de México, en este momento.