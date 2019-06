Entre Líneas 11/06/19

Cero impunidad

La Fiscalía General de Justicia del Estado, en colaboración con representantes de cadenas comerciales y Canaco Monterrey, pondrá en marcha este martes la Oficina Virtual de Denuncias de Robo a Negocio, cuya finalidad será la de atender y dar seguimiento de manera innovadora, ágil y eficiente a las demandas de los comercios y negocios.

Esta es una manera novedosa de enfrentar con eficiencia la ola de inseguridad que nos afecta a todos los regiomontanos. Los expertos en seguridad señalan que de lo que se trata es que ningún acto delictivo quede impune.

Este convenio lo firmarán Gabriel Chapa Muñoz, presidente de Canaco Monterrey; y Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General del Estado. La firma se llevará a cabo el día de hoy en el Club Industrial.

Hidratación y atención médica

Las autoridades de Nuevo León se están tomando muy en serio la ola de calor que azota a nuestra ciudad. En días pasados sufrimos temperaturas de 44 grados Celsius con una sensación térmica de hasta 48 grados.

Ya el día de ayer la temperatura fue más tolerable, no siendo así en el pasado fin de semana, cuando hasta los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tronaron provocando apagones en distintos rumbos de la ciudad metropolitana. No sabemos si esto fue resultado de la falta de inversión y mantenimiento en las subestaciones eléctricas o simplemente cuando todos prendemos abanicos ventiladores y aires acondicionados, la CFE no puede con la carga.

Ante esta contingencia las autoridades iniciaron operativos de hidratación y atención médica coordinados por protección civil, la secretaría de salud y agua y drenaje.

Durante el primer día del Operativo se brindaron 4 mil 235 raciones de medio litro en los diferentes puntos del área metropolitana, mientras que en días anteriores se brindó información preventiva a la ciudadanía ante los pronósticos de altas temperaturas. El operativo continuara en la medida que la temperatura rebase los cuarenta grados.

Otra certificación a Soriana

Las tiendas Soriana y City Club San Jerónimo recibirán, el próximo jueves, de la Secretaría de Salud la Certificación de Entorno Saludable como Mercado y Sitio de trabajo. Este reconocimiento asegura que los procesos de seguridad y limpieza en esas tiendas son los adecuados para mejorar la calidad en el servicio.

Bien por Soriana que sigue mejorando su competitividad en favor de sus clientes.

UVM apoya la salud

Estudiantes de Nutrición de la Universidad del Valle de México, cabe señalar que la UVM tiene dos campus en Monterrey, están elaborando una golosina tipo “gomita”, en el Campus San Luis Potosí, con base en Agar-agar enriquecida con Bacillus subtillis del Natto como probiótico, que busca ayudar a prevenir enfermedades crónico degenerativas como cáncer, diabetes e hipertensión.

La intención es excelente y muy positiva. Esperamos que el proyecto se convierta en realidad.

El Natto es un alimento funcional de frijol de soya fermentado con la bacteria Bacillus subtillis; la bacteria en conjunto con la fermentación del frijol, ha demostrado tener los beneficios señalados.

La golosina tipo “gomita” es una alternativa para el mantenimiento y restauración de la microbiota y su impacto en el estado de salud en general resulta hoy muy diverso y favorable.

Esperamos ver pronto el producto en el mercado de la salud.