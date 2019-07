Entre Líneas 08/07/2019

Consejo Nuevo León

Muy interesante resultó la reunión provocada por Consejo Nuevo León y Centro del Agua en las instalaciones del CEDES, del TEC este pasado viernes.

Las conferencias aportaron información tan valiosa que es difícil definir cuál de todas fue la más interesante.

Enhorabuena.

Resultados y consulta pública

Y siguiendo con el tema, de acuerdo con los resultados de la consulta pública realizada por el Consejo Nuevo León, los tres temas más importantes para los municipios del área metropolitana que incluyen a Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Santa Catarina, San Pedro, Juárez y García.

En primer lugar para Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina, San Pedro y García: Mejorar la vigilancia y combatir la inseguridad, y en segundo lugar mejorar calles y avenidas y tapar los baches.

Para San Nicolás, Escobedo y Juárez lo más importante fue: Mejorar Calles Avenidas y tapara baches y en segundo lugar mejorar la vigilancia y combatir la inseguridad.

En tercer lugar para todos los municipios es que haya áreas verdes, jardines y parques en buen estado.

En resumen, a los regios del área metropolitana, nos importa la seguridad, los baches y las áreas verdes

Y los municipios donde más importa la seguridad, porque tienen más del 30 por ciento de resultados en ese sentido son Guadalupe 35 por ciento, Santa Catarina 33 por ciento y García 31 por ciento.

Esto no quiere decir que a los demás municipios no les importe la seguridad. Les importa y mucho, pero no superaron el 30 por ciento de respuestas en ese sentido, a Monterrey y San Pedro les corresponde un porcentaje de respuesta en ese sentido del 29 por ciento.

Seguridad, vialidad y áreas verdes es la opinión de la gente.

La educación en Nuevo León

La Secretaría de Educación anunció que se ofertan para nuevo ingreso 38 mil 142 espacios en instituciones públicas de educación media superior y superior para el próximo ciclo escolar 2019-2020.

Waldo Fernández, vocero estatal, explicó que se tiene proyectada una matrícula general de 106 mil 738 alumnos en las distintas instituciones públicas.

Comentó también que la educación es un tema que preocupa a este gobierno, por lo que para este 2019 destinó el 36 por ciento del presupuesto estatal que a nivel federal se designa a Nuevo León en este rubro.

El gasto total que se recibe en materia educativa el 41 por ciento es con recursos federales y el 59 por ciento son con recursos del Estado. De la federación se destinan a Nuevo León 14 mil millones de pesos.

Crisis migratoria

El Senador de Nuevo León, Samuel García Sepulveda, criticó las malas decisiones que ha tomado el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en materia migratoria.

Samuel Garcia, líder de Movimiento Ciudadano, comentó que hay muchos mexicanos que no están de acuerdo con la política migratoria del Gobierno Federal ya que estamos actuando como un Tercer País Seguro, haciéndole el trabajo a Donald Trump. Destacó que el tema tiene muy distraída a la Guardia Nacional, en perjuicio de todos los mexicanos, ya que este cuerpo surgió para recuperar la seguridad de nuestros estado y no para hacer las funciones de la Border Patrol del presidente estadounidense.

El senador concluyó que al favorecer a los migrantes, sobre los mexicanos, se está violando la Constitución y se les está arrebatando a nuestros connacionales las escasas oportunidades de empleo que hay.