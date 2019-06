Entre Líneas 06/06/19

Destina Gayosso 70 mdp a su remodelación

Grupo Gayosso invirtió 70 millones de pesos en la remodelación de su agencia Capillas Marianas aquí en Monterrey.

La agencia funeraria nos comentó que cuenta ahora con siete salas de velación, dos de ellas totalmente nuevas, un innovador mausoleo con capacidad de hasta 19 mil nichos, un horno crematorio con todas las certificaciones, una capilla ecuménica para todas las religiones, una sala de embalsamado totalmente equipada, servicio de cafetería y una florería. Actualmente la agencia atiende cerca de mil 700 servicios funerarios al año, y con esta importante ampliación pretende elevar en un 20 por ciento su capacidad de operación y servicios atendidos.

El proyecto consistió en una fase de remodelación y otra de ampliación, logrando como resultado un espacio resiliente único en Nuevo León que combina diseño y estilo.

Con una construcción de poco más de 15 mil metros cuadrados en una superficie de 3 mil 600 metros cuadrados, el proyecto tomó cerca de un año para llegar a su etapa final, generando cerca de 300 empleos directos en su etapa de ampliación y remodelación, dirigido directamente por un equipo integral de expertos en arquitectura monumental de Grupo Gayosso,

Nos comentan que con esta inversión, Gayosso reafirma su liderazgo y compromiso en la ciudad de Monterrey, ofreciendo a los regiomontanos una renovada agencia funeraria única en su tipo en Nuevo León, con servicios a la medida y con la categoría Premium que distingue a la empresa.

Día mundial del Medio ambiente

Coca-Cola FEMSA, el líder de bebidas en México muestra una estrategia de sostenibilidad, principalmente por el Día Mundial del Medio Ambiente, a través de la cual contribuye al cuidado del medio ambiente utilizando energía limpia, manejando de manera responsable sus residuos industriales, promoviendo el reciclaje del PET de sus envases y cuidando el agua que utiliza para hacer sus refrescos.

En el tema energía, al cierre de 2018, la empresa utilizó fuentes limpias de energía para abastecer el 50 por ciento de sus requerimientos totales de energía eléctrica de sus plantas de manufactura en México. Ofrecieron cubrir el 100 por ciento. Todavía no lo logran.

Respecto a sus residuos industriales la empresa fomenta una cultura de gestión de residuos en todas sus operaciones, enfocándose en diseño eficiente, integración de materiales reciclados en empaques plásticos y recolección post-consumo.

La empresa ha desarrollado empaques de PET, más ligeros e integrando un promedio de 21 por ciento de resina reciclada PET, su meta es alcanzar un promedio de 25 por ciento de resina reciclada PET para el 2020. Sus ahorros en producción serán muy buenos y ayudan a la comunidad participando en la recolección de envases de PET

Respecto al agua la empresa tiene como compromiso regresar al medio ambiente y a la comunidad la misma cantidad de agua utilizada en sus procesos de manufactura. Actualmente, devuelve 100 por ciento del agua utilizada en México, a través de acciones de reabastecimiento y fondos de agua. Actualmente utiliza 1.59 litros de agua por litro de bebida producida.

Coca Cola FEMSA, empresa de origen regiomontano, es una organización sumamente responsable. Felicidades por sus acciones.

Más del día mundial del Medio Ambiente

Continuando con el Día Mundial del Medio Ambiente, The Home Depot, la tienda de mejoras para el hogar número uno en el país, que tiene dos de sus más grandes tiendas en Monterrey, se unió al BasuraChallenge con el objetivo de mejorar la calidad de vida de más de 2 mil familias en Playa del Carmen y promover el espíritu de cuidado al medio ambiente. En este esfuerzo participaron 50 voluntarios y amigos de The Home Depot. Sus logros: 300 costales de sargazo, 30 mil colillas de cigarros recolectados. FELICIDADES A THE HOME DEPOT