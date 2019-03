“Entendimiento del Negocio y Cultura”

Fuente: Cortesía

Misión, visión y valores. El ABC del entendimiento de un negocio ¿Quién no recuerda su primera clase de negocios en la universidad? Misión, visión, valores: la columna vertebral de cualquier compañía. A partir de ahí, asumimos que cuando una organización tiene claramente definida su misión (qué hace) visión (para qué lo hace) y sus valores (cómo lo hace), todo lo demás automáticamente debe caer en su lugar.

Los empleados sabrán como actuar, nuestros clientes sabrán qué es lo que vamos a hacer, nuestros proveedores, accionistas y la comunidad sabrán qué esperar de nosotros. Sin embargo, nada podría estar más alejado de la realidad, y para muestra basta un botón.

La reciente catástrofe en la reputación de Starbucks a raíz de un acto de presunta discriminación por el arresto de dos afroamericanos por “entrada ilícita” a una de sus tiendas en Filadelfia, y donde los medios y las redes rápidamente se apoderaron de la situación, costó a la compañía alrededor de 12 mil millones de dólares en entrenamiento y pérdidas de ventas.

La decisión de un empleado que aparentemente no entendió la verdadera misión de Starbucks -Inspirar y nutrir el espíritu humano: Una persona, una taza y una comunidad a la vez- y sus valores, que hablan de igualdad, calidez y sentido de pertenencia- entre otros- es un vivo ejemplo de que, si la misión, visión y valores no van más allá de un enunciado magníficamente redactado, el ecosistema que rodea a la organización no tendrá un entendimiento pleno de la misma y no actuará conforme a ello.

Las empresas de Nuevo León y en general las del país, deben entender que los comportamientos alineados a la misión, la visión y los valores forjan la cultura en la organización: aquella voz invisible que le dice a las personas cómo actuar cuando nadie los está viendo.

Sin embargo, sería irresponsable culpar en su totalidad al empleado por la situación que se desencadenó y que causó pérdidas millonarias. El eslabón perdido entre la inspiradora misión de Starbucks y lo que realmente ocurrió en el lugar de trabajo, se llama “chequeo de realidad”, y eso se hace desde la alta dirección.

Es a los líderes de las empresas, desde todos sus frentes, que les corresponde entender profundamente los qué, cómo y para qué de la organización y permearlos a la cultura del negocio. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer nuestro propio chequeo de realidad antes de que la realidad misma nos golpee de frente? No hay una receta única, pero podemos empezar por reunir a nuestro equipo directivo, tener una conversación franca y contestarnos las siguientes preguntas:

¿Tenemos claramente identificadas las conductas, patrones y hábitos esperados en la organización y que se traduzcan en resultados de negocio?

¿Contamos con las capacidades de negocio adecuadas para brindar procesos y herramientas tales como sistemas de retroalimentación, de puertas abiertas, de clarificación de roles y prioridades y que refuercen la cultura que queremos lograr?

¿El equipo directivo inspira y da razones para creer? ¿Tenemos y difundimos símbolos, rituales y un lenguaje en común que representen claramente la cultura de la empresa y lo que es importante dentro de ella?

¿Contamos y compartimos los ejemplos de éxito de nuestra cultura a través de nuestras redes sociales, sistemas de comunicación, eventos, reuniones e interacciones?

Si la respuesta es no a dos preguntas o más… ¡cuidado! Podemos estar a la vuelta de la esquina de un chequeo de realidad inesperado, porque como bien dice Peter Drucker: “La cultura se come a la estrategia en el desayuno”.

La autora es CEO y Sr. Partner en Bleumind Executive Search. Emprendedora, consultora y experta en reclutamiento y desarrollo de talento ejecutivo, conferencista, miembro de ERIAC Capital Humano desde hace 15 años.

