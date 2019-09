Enrique Silva: A subir la vara

Fuente: Cortesía

En diversos estados de la República Mexicana hemos visto que llegan al poder gobernadores, alcaldes y diputados que son muy exitosos para hacer campañas pero que hacen muy mal papel.

Nuestra democracia electoral premia al candidato popular, al que hace mejor campaña y al que sabe conectar con el elector. Sin embargo, no hay mecanismos para hacer ajustes con quienes están haciendo un mal papel.

Quienes votamos tenemos el derecho y la capacidad de elegir a quien nos parece que tiene mejores propuestas, al que se expresa mejor, a quien nos cae bien o simplemente porque nos parece menos peor que los demás.

El asunto es que no tenemos manera de relevarlos. El ciudadano pone, pero no quita. Es una paradoja. Podemos equivocarnos en contratar, pero no al despedirlos. Por otro lado, tampoco hay los mecanismos institucionales para que ante la petición de la ciudadanía se ponga en revisión el desempeño de un mal gobernante.

Una vez que contratamos a un alcalde, a un gobernador o a un presidente, debemos esperar a que se vaya al término de su periodo. Otra paradoja es que muchos de ellos no terminan sus gestiones para las que fueron electos ya que se mudan a su voluntad y terminan su periodo que fueron electas pero que nadie conoce.

Hemos visto casos en los que se elige a un diputado y a los meses o días pide licencia para participar en otro proceso electoral. Así sin más ni más lo puede hacer. Nosotros como electores lo único que hacemos es elegirlos y se acabó.

Siendo así las cosas, ¿sería deseable y viable que los ciudadanos promovamos la manera de hacer presión para que los malos gobernantes rindan cuentas y se retiren si están haciendo un mal papel?

Algunos casos de candidatos populares que han hecho un pésimo papel no son de sorprender. ¿En qué estaban pensando los morelenses al elegir a un extraordinario ex fut bolista? Cuahutémoc Blanco tiene muchos méritos deportivos y logros en su especialidad. Sin embargo ¿qué capacidades y posibilidades vieron en él para suponer que haría un buen papel como alcalde primero y luego como gobernador?

Ejemplos de Nuevo León también tenemos, algunos visibles y otros invisibles. En este momento padecemos el mal desempeño de políticos en los tres niveles de gobierno y en el Congreso. El voto de venganza, el voto arrebatado, el voto desinformado sólo sube al gobierno a personas que hacen bien su campaña, explotan bien el deseo del cambio de los ciudadanos, pero que no garantizan nada mas que fracaso una vez que están a cargo.

Está claro que la abulia y la desafección democrática se ha instalado en Nuevo León y en gran parte del territorio nacional. Tengo la impresión de que nuestros sistemas de elección están mucho más maduros que el electorado. Hay candados, restricciones, reglas claras, observadores que son observados y un sinfín de leyes y reglamentos, ¿para qué?; si el ciudadano navega en la apatía y desconexión con los asuntos de interés político.

No se trata de que todos nos interesemos en la política, sino que elevemos los estándares de inscripción a quienes desean participar en las elecciones como candidatos. Debemos de encontrar la manera de restringir el acceso a las listas de postulantes.

Pruebas de confianza, de capacidad intelectual, inteligencia emocional, de conocimientos y todas las que sean necesarias para evitar que sean elegibles personas que no tienen la menor idea de lo que es gobernar y peor aún, que no tiene además el menor interés en hacerlo.

Hay que ponernos las pilas. Ya vienen las elecciones y ya se ven en el horizonte personajes que no pasarían el primer filtro.

A ver qué pasa…

