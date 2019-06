Fuente: Cortesía

Uno de los principales problemas de México, si no es el que más y que puede ser el origen de muchos más, no es la riqueza en sí misma sino la desigualdad. Claro, la igualdad se logra acabando con la pobreza y que toda la población tenga un bienestar adecuado o bien acabando con la riqueza y que todos seamos pobres. Iguales pero pobres.

Hay medidas objetivas que debieran tenerse más presentes en el día con día. La inflación, se ha convertido casi en una obsesión y con justa razón. Si se tiene inflación alta, seguro que no se tiene crecimiento; pero si se tiene la inflación a raya, no es suficiente para tener crecimiento económico. Es lo que se llama una condición sine-qua-non, -sin la cual no-.

La otra gran variable, por supuesto es el crecimiento económico en sí mismo. Puede ser medido con dos variantes en particular: en términos absolutos y reales o bien en términos relativos con respecto al producto per cápita.

En cuanto a la desigualdad, una de las medidas más aceptadas es el coeficiente de Gini. Se llama así por quien lo desarrollo: Corrado Gini. Se dice que es una medida de la dispersión estadística. Un coeficiente de Gini con valor cero sería una igualdad perfecta. No dice si todos son ricos o pobres, sino que todos son iguales. Un coeficiente de Gini de 1 (o 100 por ciento) sería la desigualdad máxima. Un coeficiente de cero sería la igualdad perfecta.

Veamos unos ejemplos. De acuerdo al World Factbook: Lesotho sería el país con mayor desigualdad, con un coeficiente de 63.2 (a 1995); el segundo país más desigual es Sudáfrica con 62.5 (a 2013 est.); el décimo, Guatemala con un índice de 53.0 (a 2014 estimado). El peor lugar es el primero y el mejor lugar es el último.

En otro bloque de países, estaría por ejemplo Costa Rica en el lugar 22 con 48.5 puntos (a 2014); en el lugar 23 Kenya con un índice de 48.5 (a 2016 est.) y en el lugar 24 México con 48.2 (a 2014). En el lugar 41 está Estados Unidos con un valor de 45.0 (a 2007).

Los países con más igualdad, son: Francia con 29.3 (a 2016); Dinamarca con 29.0 (2016); en el lugar 144 estaría Finlandia con 27.2 (2016); 145 Alemania con 27.0 (2006) y Noruega con 26.8 (2010). El país con mayor igualdad del mundo está en el lugar 158: Jersey con 0.3 (2014).

Un buen liderazgo une y enfoca. Eso nos hace falta. El tema es el combate a la pobreza, no el combate a la riqueza. Claro, partiendo de que la riqueza es bien habida. Enfoquémonos en acabar con la pobreza.

