En transporte, van diputados contra titular de la AET

Para los diputados locales, el conflicto entre el gobierno estatal y los empresarios camioneros tiene nombre y apellido: Jorge Longoria, quien actualmente es el director de la Agencia Estatal del Transporte (AET).

Y en medio del conflicto en el que los transportistas aumentan las tarifas sin el permiso del Estado, existen diputados que demandan la destitución de Longoria por medio de un juicio político.

Tal es el caso del coordinador del PAN en el Congreso local, Carlos De la Fuente, quien ante distintos medios de comunicación indicó que impulsarán un juicio político en contra del director de la AET.

“Nosotros hemos pedido la cabeza de Longoria en varias ocasiones, aquí el problema es que la Comisión de Anticorrupción no ha avanzado, creo que dice que no tiene suficientes argumentos para hacerle juicio político a Longoria (...) Le solicitaremos a la Comisión Anticorrupción que ya dictamine el juicio político para ver si podemos dictaminar a favor el tema de Longoria para sacarlo de la Agencia (porque) no sirve, definitivamente no sirve”, dijo.

Entre los motivos por lo que se busca la destitución de Longoria, se menciona que la AET no aplica sanciones a los empresarios camioneros que han aumentado sus tarifas sin el permiso del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad.

Al respecto, el presidente del Congreso local y diputado del PRI, Marco González, demandó sanciones severas a los empresarios que aumenten sus tarifas.

“Nadie autorizó un incremento, debería de haber una sanción severa a cualquier concesionario que haya incrementado la tarifa”, comentó.

“Debe quitarles la ruta, cancelarles definitivamente las rutas a los concesionarios, porque no debe un concesionario estar incrementando las tarifas sin ningún visto bueno del Estado”.