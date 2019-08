En Tampico, venta de autos cae en un 6%

Durante julio las ventas de autos nuevos en Tampico y la zona conurbada cayeron seis por ciento, siendo el mes más crítico del 2019 en este rubro.

“A nivel nacional llevamos un decrecimiento de seis por ciento en las ventas de autos nuevos. En Tamaulipas también se ha visto afectada Ciudad Victoria con una caída de siete por ciento y Tampico y el sur de Tamaulipas la caída fue de seis por ciento el mes pasado”, reveló Mario Guerra, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos en Tamaulipas.

Mientras que en el acumulado de enero a julio la baja en ventas en el sur es de dos por ciento.

“Se debe a varias causas, no es que la gente no quiera comprarlo es que no puede comprarlo, y como el 70 por ciento de las ventas dependen del financiamiento, el que va a pedir un financiamiento no tiene el suficiente dinero para comprarlo de contado”.

Destacó que el de financiamiento, es un mercado muy sensible en el cual si no aumentan los sueldos en la medida en que suben los precios del auto o bien la tasa de interés, se queda fuera mucha gente de la posibilidad de comprar un auto.

“Ahora hay financieras que dan hasta seis años entonces la gente que compró hace dos años su carro ya no está en posibilidad de renovarlo. Ahora saca un crédito de cinco o seis años y difícilmente puede comprar otro carro”, apuntó.

Mario Guerra dijo que la situación económica se suma a la inquietud que hay en la gente de lo que va a pasar con el Gobierno Federal.

“Hay mucha gente que dice mejor no me endeudo no vaya a ser que cierre la empresa o qué ya no tenga las ventas que tengo y las comisiones no me alcancen para pagar el carro, aunque podría acceder a un crédito se detiene por la incertidumbre económica y de cómo van las decisiones del Gobierno Federal