En Nuevo León y México se ha avanzado, pero falta mucho por hacer

Por años, el principal obstáculo que ha enfrentado el desarrollo o crecimiento profesional de las mujeres en México y Nuevo León (NL) es precisamente el género, pues para nadie es un secreto que en la sociedad de este país los hombres, por el simple hecho de serlo, enfrentan menos barreras para su crecimiento profesional.

Y es que a pesar de que muchas organizaciones, tanto públicas como no gubernamentales, han buscado que haya una igualdad entre hombres y mujeres, las diferencias y discriminación todavía prevalecen, aunque en menor medida.

Martha Herrera, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León consideró que en este tema hay dos grandes retos como sociedad.

“Uno, es el que enfrentamos como mujeres respecto al trabajo no remunerado. Hay que comprender que existen mexicanas que dedican cuatro horas diarias a las tareas del hogar y al cuidado de la familia, en relación con el tiempo que les dedica un hombre; pensemos en acotar esta brecha también.

“Otro gran reto que enfrentamos son los sesgos, culturales o inconscientes que venimos interiorizando desde la primera infancia. Debemos enfocarnos en generar mayor conciencia sobre estos grandes retos y trabajar día a día por cambiarlos. No es nada fácil”, señaló.

Indicó que aún se vive en una cultura patriarcal de techos de cristal, por lo que se necesitan acciones concretas para combatirlos y que impulsen un cambio a favor de la igualdad de género.

“Aunque hoy hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, aún hay grandes desigualdades, y sistemáticamente se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. La violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado —tanto doméstico como en el cuidado de otras personas, lo cual consigna el Plan Estratégico 2030 de NL— y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten”, detalló.

Para María Eugenia Pérez Eimbcke “CapiLu”, quien actualmente se desempaña como Comisario de la Liga MX BBVA, el principal reto que ha enfrentado es la confianza en la toma de decisiones de primer nivel.

“Trabajar en los ambientes predominantemente varoniles han sido cuesta arriba y el deporte no es la excepción, pues también hay competencia para llegar a los lugares importantes como el mío. Cuando eres la máxima autoridad, ya sea en la cancha o en la empresa, siempre hay más obstáculos porque todos quieren tu puesto, si eres mujer, no solo lo quieren, sino tratan de manchar el camino que te llevó a tener ese lugar”, enfatizó.

En su opinión, las empresas dan las mismas oportunidades a las personas sin importar el sexo, sin embargo, “el tabú siempre estará ahí, lo positivo es que cada vez más consejos empresariales destacan el desempeño femenino basado en conocimiento y experiencias, poco a poco el mundo empresarial ha ido rompiendo esos esquemas”.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, considera que el principal reto que ha enfrentado como mujer en su vida laboral ha sido compaginar la familia con el trabajo, y dado que la primera siempre ha sido su prioridad, requería de flexibilidad de horario y en Banco Base se lo permitieron.

“En Grupo Financiero Base desde el inicio me dieron esa flexibilidad de poder trabajar desde mi casa, aunque ahorita es algo normal por la pandemia, pero hace 13 años era algo extraño que alguien trabajara desde su casa.

“Recuerdo que cuando estaba por terminar mi doctorado me entró un poco la angustia respecto a en que iba a trabajar o que iba a hacer, pero un amigo del Tec de Monterrey me dijo no te preocupes, pues con esta educación se te van a abrir las puertas y la verdad así fue. Siento que no he visto ningún techo de cristal en ninguna de las instituciones donde laboro, ni en el Tec de Monterrey, ni en el Grupo Financiero Base”, añadió.

Siller dijo que tiene la percepción de que las mujeres están en desventaja frente a los hombres, porque en México en general tienen un menor nivel de escolaridad y esto les hace más difícil acceder a ciertos puestos.

“Entre los principales obstáculos para que las mujeres puedan sobresalir en cualquier ámbito son un menor grado de escolaridad respecto a los hombres, falta de redes apoyo y machismo en algunas familias”, concluyó.