En NL con el Transporte Público y el Dron, LA ESTRATEGIA ES QUE NO HAY ESTRATEGIA

Fuente: Félix Vásquez

Estimado lector, hoy en Esfera Comunitaria nos referiremos a dos asuntos de interés para la agenda pública por parte del Gobierno: el Transporte Público y el Dron, en donde las acciones que han seguido las autoridades en ambos temas los han llevado a una crisis de imagen con la ciudadanía, generada al comunicar acciones por algunos funcionarios estatales, en donde parece que su ESTRATEGIA ES QUE NO HAY ESTRATEGIA.

En el transporte público, desde el lunes 18 de marzo las rutas de transporte suburbano elevaron sus tarifas hasta 17 pesos, situación que molestó a los usuarios y movilizó a los activistas que se manifestaron en contra del incremento.

Ese día, el gobierno, en voz de su Secretario General, Manuel González Flores, reconocía que la Ruta 400, que recorre los municipios de García, Santa Catarina y Monterrey, había subido sus tarifas. Sin embargo, advirtió que ésta era la única que había tomado esa medida. Como si eso fuera un consuelo, cuando muchos usuarios del servicio reportaron que también la Ruta 51, de Ciénega de Flores y la 1, de El Carmen, recetó el mismo aumento. Vale la pena destacar que la tarifa, que antes estaba en 12 pesos tuvo un aumento de 5 pesos, lo que representa un duro golpe para los usuarios.

Hasta ahora este es uno de los efectos del “tarifazo”, que aún está en discusión, pero mientras tanto hay que pagar un alza para los usuarios de las rutas suburbanas, que venía precedido con otras adversidades como la eliminación del beneficio del transbordo y luego la cancelación de 14 rutas.

Carlos de la Fuente, el coordinador del PAN, destacó que el gobierno de “El Bronco” no ha podido solucionar el conflicto con los permisionarios del transporte, simplemente porque no ejerce mano dura con ellos. Además, los integrantes de la asociación Únete Pueblo, se dieron cita para una manifestación en la Explanada de los Héroes y aunque pretendían un plantón, no se los permitieron.

Aquí de plano los que no convencen, son González Flores, y el titular de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Jorge Longoria, ya que se percibe en sus ruedas de prensa declaraciones sin sustento, SIN ESTRATEGIA EN SUS MENSAJES, en donde de plano no inspiran confianza, y si bien prometen que si hubiera aumento o “tarifazo”, QUE DE HECHO YA ESTÁ EN LAS SUBURBANAS, derivado de la próxima reunión del 5 de abril con los transportistas, el mismo sería condicionado de acuerdo a la calidad del servicio y de las unidades ¿Acaso el ciudadano podría creerles?

Con el Dron también se nota que la ESTRATEGIA ES QUE NO HAY ESTRATEGIA porque cada funcionario declara lo que quiere y se contradicen entre sí.

Primero Aldo Fasci, Secretario de Seguridad Pública, el 20 de marzo pasado desató la crisis de imagen al dar a conocer el costo del Dron, o avión no tripulado como lo llamaron, por 54 millones de pesos, justificando la acción como una “inversión en inteligencia”.

Tras las declaraciones de Fasci, dos días después, el Estado citó a una conferencia de prensa en la que también el Secretario General, González Flores, sostuvo que Fasci “se confundió” al mencionar un costo total de 54 millones de pesos, y lo deja en ridículo diciendo que el equipo adicional aún no se encargaba, y que sólo se habían pagado 30 millones de pesos.

En los últimos días, el resultado es que “El Bronco” tendrá que explicar a la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Javier Garza y Garza, que todo fue legal en la compra del Dron, luego de que Álvaro Suárez, ex candidato a senador de Morena, presentó una denuncia ante la fiscalía especializada.

En Esfera Comunitaria estaremos al pendiente para ver en que terminan ambos temas.

El autor es economista de la UANL con Maestría de Análisis Político y Medios de Información en la Escuela de Graduados y Administración Pública (EGAP) del Tec de Monterrey.

