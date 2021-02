En dos semanas, contagios de Covid en NL caen más del 50%

Los contagios diarios de Covid-19 en Nuevo León se han reducido en 53 por ciento, mientras que las hospitalizaciones diarias lo han hecho en poco más del 28 por ciento en los últimos 14 días que, de acuerdo con, Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud en el estado, esto se debe a la estrategia de cerrar los comercios los domingos y restringir los horarios de operación de lunes a sábado.

Sin embargo, el funcionario estatal pidió a la población a no confiarse y continuar con las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia.

De la O Cavazos, informó que, el número acumulado de personas que ha dado positivo a Covid llegó a 159 mil 814, de éstos, 509 se reportaron en las últimas 24 horas.

Ésta es la cifra diaria más baja presentada en las últimas dos semanas.

En cuanto a las hospitalizaciones, éstas mantienen su tendencia a la baja al pasar de dos mil 021, el 27 de enero pasado hasta llegar a mil 451 este martes.

Respecto al día de ayer, se tienen desocupadas 31 camas adicionales.

Las defunciones derivadas de complicaciones relacionadas con el Covid, reportadas por el secretario de Salud fueron 41. Con estas pérdidas el total acumulado llegó a las ocho mil 207.

Sobre las 384 mil vacunas anti Covid-19, que llegarán al estado a finales de febrero y que serán dispersadas entre adultos mayores de los municipios de San Nicolás, Guadalupe y Monterrey, De la O Cavazos aseguró fue la federación quien determinó dónde se aplicarían.

“Me parece adecuado que se haya iniciado ahí, pero me encantaría que fuera en todos los municipios del área metropolitana”, comentó.

“(En la estrategia de vacunación) todos debemos trabajar coordinados, federación, estados y municipios. Con la llegada de las 384 mil vacunas, para completarlas en un mes, tenemos que vacunar alrededor de 12 mil 800 personas en un día, no son enchiladas, no es fácil. Si no tenemos una estrategia bien montada, no va a ser fácil, es por eso por lo que, mi intención es sumarnos todos y ver las fortalezas que tiene cada sistema (de salud). No se debe politizar el tema de las vacunas”, puntualizó.